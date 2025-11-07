Video: Puebla, lista para la edición 15 del Buen Fin

María Huerta
Puebla, lista para la edición 15 del Buen Fin del 13 al 17 de noviembre, indicó el secretario estatal de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra), Víctor Gabriel Chedraui.
Se espera una derrama economica de más de 5 mil millones de pesos, añadió.
Con el objetivo de evitar problemas para los consumidores, PROFECO pondrá en los principales centros comerciales de la capital módulos de atención, para evitar anomalias, como costos excesivos o que no se respeten las promociones.
En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Juan Pablo Cisneros Madrid, indicó que se trata de una de las mejores temporadas, toda vez que el 80 por ciento de las compras se realizan de manera directa en los establecimientos y 20 por ciento en línea.
You may also like
-
Cae presunto vinculado con asesinatos de policías en Huixcolotla
-
Video: Balacera en Acatzingo dejó un muerto
-
Asesinan a Guadalupe Urban, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca
-
EEUU cancelará vuelos a partir de este viernes 7 de noviembre por cierre de gobierno y así es como afectará a México
-
Claudia Sheinbaum y Emmanuel Macron sostienen reunión en Palacio Nacional