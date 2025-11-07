Cae presunto vinculado con asesinatos de policías en Huixcolotla

– El probable responsable portaba un arma larga y envoltorios que contenían droga y etiquetas que hacían alusión a un grupo delictivo.

– En la intervención de Marina, Ejército y Seguridad Pública también fue detenida una mujer.

Desde Puebla

ACATZINGO, Pue.- Como resultado de diversas labores policiales y derivado de un operativo interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) detuvieron a un hombre, presuntamente vinculado con los hechos violentos registrados en Huixcolotla.

El despliegue de las fuerzas federales y estatales en la localidad de Actipan de Morelos, Acatzingo, permitió detener a Alfonso N., de 26 años, en posesión de un arma de fuego larga y envoltorios con posible droga, con etiquetas que hacían alusión a un grupo delictivo.

Durante esta acción, las autoridades también detuvieron a una mujer que se identificó como Brenda N., de 26 años y aseguraron dinero en efectivo, cartuchos útiles y un vehículo sin placas de circulación.

Para profundizar en las indagatorias, ambas personas y los elementos de prueba quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público del fuero común.