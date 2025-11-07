NASCAR México Series, regresa a Puebla con la Gran Final

Staff/RG

Llegó la hora de conocer a los campeones del serial de autos stock más importante de Latinoamérica, NASCAR México Series, que tendrá su gran final en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed, escenario por quinta ocasión del cierre de temporada y punto culminante de los playoffs 2025.

Bajo el nombre de “Puebla 110”, se correrá la 14ª fecha que pone punto final a la actual campaña, siendo 4 los contendientes que pelearán por el título de NASCAR México al igual que en Challenge Series, debiendo tener su mejor carrera del año para poder alzarse con la corona.

Utilizando el óvalo de 2,060 metros de longitud, todos los pilotos clasificados a esta última etapa de playoffs, arriban en igualdad. Los puntos quedan de lado y resultará campeón el contendiente con mejor resultado en esta carrera.

El domingo 9 de noviembre, se realizará la competencia a 110 vueltas o 100 minutos, arrancando en punto de las 13:40 horas, tras la cual conoceremos a los campeones de la edición 2025 de NASCAR México Series.

Finalistas NASCAR México:

1.- Alex de Alba

2.- Julio Rejón

3.- Max Gutiérrez

4.- Germán Quiroga

Finalistas Challenge Series:

1.- Diego Ortíz

2.- Helio Meza

3.- Giancarlo Vecchi

4.- Santos Zanella Jr.

*De manera extraoficial, Santos Zanella Jr. se encuentra en esta última etapa, a falta de resolverse el recurso de apelación hacia el auto #39 de Víctor Barrales Jr., quien podría entrar a la pelea en lugar del #52.

DATOS:

Solo 1 de los 4 contendientes de NASCAR México, sabe lo que es levantar el título. Germán Quiroga es 3 veces campeón y está en busca de su 4ª corona.

La juventud lideró los playoffs 2025, con 3 finalistas peleando su primer campeonato, Max Gutiérrez y Alex de Alba por debajo de los 30 años, mientras Julio Rejón apenas sobrepasa los 30.

Esta será la 5ª final a correrse en suelo poblano. Abraham Calderón fue el primer piloto en sentenciar el título a su favor en el 2014, volviendo la carrera decisiva en el 2020 con Rubén Rovelo tomando el campeonato, seguido en 2021 por Salvador de Alba Jr. y Rubén García Jr. en la temporada 2022.

Rubén García Jr. es el máximo ganador de NASCAR México Series con 5 títulos, teniendo Germán Quiroga la oportunidad de llegar a 4 y ponerse a solo uno de empatarlo.

El último título de Germán Quiroga se dio en la temporada 2011.

La categoría Challenge Series se ha decidido 3 veces en Puebla:

Max Gutiérrez 2020, Noel León 2021 y Andrés Pérez de Lara 2022.

Son 2 las visitas que ya se hicieron al Miguel E. Abed en esta temporada, la primera de ellas usando el circuito mixto y la segunda en el óvalo que es elegido para esta tercera ocasión.

La primera fue ganada por Xavi Razo el 13 de abril en la fecha 3, mientras Germán Quiroga conquistó la segunda el 20 de julio en la fecha 9.

Todo comenzará el 7 de noviembre a partir de las 17 horas en el estacionamiento del Parque Juárez, en la capital poblana, con firma de autógrafos en la que toda la afición podrá convivir con los pilotos y ganar boletos para la final.

PROGRAMA:

Sábado 8 de Noviembre

10:00 a 11:00 hrs. – Práctica 1

13:00 a 14:00 hrs. – Práctica 2

14:20 hrs. – Calificación

Domingo 9 de Noviembre

13:40 hrs.– “Puebla 110” Carrera a 110 vueltas o 100 minutos.

Transmisión en vivo: NASCAR México Series (Facebook y YouTube), Escudería Telmex (Facebook y YouTube), Claro Sports y Tubi.

Para más información, visita www.nascar.mx