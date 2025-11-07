Ariadna Ayala invita a inscribirse en cursos artísticos navideños del DIF Atlixco

Staff/RG

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala invitó a la ciudadanía a participar en los cursos de Cartonería Navideña y Porcelana Fría, que el DIF ofrecerá durante noviembre.

El taller de Cartonería Navideña iniciará el 11 de noviembre, con clases los martes y jueves de 10:00 a 12:00 p.m., mientras que el de Porcelana Fría comenzará el 10 de noviembre, los lunes y martes de 12:00 a 2:00 p.m., ambos con una duración de seis semanas.

Ariadna Ayala destacó que estas actividades promueven la creatividad, las tradiciones y el aprendizaje artesanal, fortaleciendo la convivencia y el espíritu comunitario en la temporada decembrina.

Las y los interesados pueden solicitar más información en la Jefatura de Atención de Grupos Vulnerables del DIF Atlixco o al teléfono 244 688 5965.