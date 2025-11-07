tres pilotos podrían ser por primera vez, campeones de Nascar México Series

Staff/RG

Este domingo 9 de noviembre se sabrá en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, quien será el campeón de NASCAR México Series, cuando se corra la “Puebla 110”.

Son cuatro los que llegaron a esta instancia final y solamente Germán Quiroga, es quien ha conseguido ser campeón. Alex de Alba Jr., Max Gutiérrez y Julio Rejón no han inscrito aún su nombre con ese lauro.

Alex de Alba Jr. es el actual campeón de la temporada regular con 2 triunfos, 2 poles, 5 top five y 8 top ten. En la primera eliminación que fue en Querétaro paso como líder de las posiciones con 2 victorias, 4 poles, 6 top five y 10 top ten. En Aguascalientes logró llegar a la final como líder del campeonato general y segundo en el de los playoffs con cuatro poles, 3 victorias, 7 top five y 12 top ten.

Max Gutiérrez por su parte obtuvo su pase a playoffs con 2 triunfos, 5 top five y 7 top ten. Pasó el primer corte con 2 victorias, 6 top five y 9 top ten. El primer corte en tierras queretanas paso tercero dentro del grupo de los siete con 2 victorias 6 top five y 9 top ten, mientras que en tierras hidrocálidas paso en el cuarto sitio de playoffs, cosechando en el año 1 pole, 2 victorias, 7 top five y 11 top ten.

Julio Rejón ingresó a las instancias de playoffs sin victorias, 1 pole, 3 top five y 6 top ten. Continuó después de la eliminación queretana con 2 triunfos, 5 top five y 8 top ten, para que en el último corte que fue en el OAM ingresara encabezando el grupo de los cuatro sumando 1 pole, 2 triunfos, 7 top five y 10 top ten.

Por su parte Germán Quiroga ingresó a playoffs con 1 triunfo, 1 pole, 8 top ten y 3 top five. En Querétaro pasó en la posición 5 de los siete elegidos con una pole, una victoria, cuatro top five y 9 top ten. Llegó a disputar la final de manera cardíaca para ubicarse tercero en el grupo de cuatro y cosechando en el año 1 pole, 2 victorias, 6 top five y 11 top ten.

PROGRAMA DOMINGO 9 DE NOVIEMBRE

10:40 TMS FORMACIÓN DE PARRILLA

11:00 TMS PRESENTACIÓN DE PILOTOS

11:20 TMS PILOTOS A SUS AUTOS “HOT”

11:25 TMS ENCIENDAN SUS MOTORES – VUELTAS DE FORMACIÓN “HOT”

11:30-12:45 TMS CARRERA 60 VUELTAS / [1 Stage (vuelta 25)] “HOT”

13:00 NMS FORMACIÓN DE PARRILLA

13:10 NMS PRESENTACIÓN DE PILOTOS

13:20 NMS CEREMONIA PROTOCOLARIA

13:30 NMS PILOTOS A SUS AUTOS “HOT”

13:35 NMS ENCIENDAN SUS MOTORES – VUELTAS DE FORMACIÓN “HOT”

13:40-15:20 NMS CARRERA 110 VUELTAS / [1 STAGE (Vuelta 50)] (TIEMPO LÍMITE 100 MINUTOS) “HOT”

