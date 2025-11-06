Sol Díaz, cierra en casa su temporada debut en Trucks México Series

Staff/RG

En casa, la joven piloto Sol Díaz cerrará su temporada debut en el campeonato de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series, enfrentando la 13va y última fecha del calendario este 9 de noviembre en el Autódromo Internacional Miguel E. Abed.

Un año lleno de aprendizaje y crecimiento, está por llegar a su final para la poblana Sol Díaz, quien este 2025 dio un paso importante en su carrera al sumarse de tiempo completo a Trucks México Series, temporada debut que culminará este fin de semana en Puebla.

Sol se ha mostrado en un camino ascendente en su camioneta #17 Vida Divina / Por Amor a Puebla / Armand Puyolt, del equipo Car Motion, estando colocada en el tercer sitio de la tabla de novatos, viniendo de conseguir un estupendo top-10 en la semifinal.

Ahora y por segunda ocasión en la presente campaña, Sol Díaz enfrentará el óvalo de 2,060 metros de longitud (recordando que la primera ocasión se usó el circuito mixto), este domingo en punto de las 11:30 horas ante toda su afición, competencia a 60 vueltas con un “stage” en la vuelta 25.

Sol Díaz, camioneta #17:

“Estoy motivada al 100% por este final, es el cierre de un año importantísimo para mí, para mi carrera y quiero disfrutarlo al máximo. Como lo he dicho, esta temporada era de aprendizaje y así la tomé, mejorando fecha a fecha para estar ahora con esta oportunidad de cerrar en casa”.

“El objetivo no cambia, vamos a buscar una buena carrera, pero sobre todo el continuar en ese camino ascendente. Es bien importante porque culmina un año especial gracias al gran apoyo de mi patrocinador oficial, Armand Puyolt, CEO de Vida Divina, y de todo el impulso que me ha brindado el Gobierno del Estado de Puebla, con el respaldo del Gobernador Alejandro Armenta”.

Así es como Sol Díaz llega al desafío final de Trucks México Series 2025, teniendo como sede al Autódromo Internacional Miguel E. Abed, este 9 de noviembre para dar cierre al año debut de la piloto poblana.