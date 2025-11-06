Staff/RG

La adolescencia es una etapa llena de cambios pues los jóvenes comienzan a buscar su identidad, a ser más independientes y a construir relaciones más profundas.

En Kent Grupo Educativo promovemos el desarrollo de habilidades blandas que preparan a nuestros estudiantes para enfrentar con éxito los retos personales y profesionales del futuro.

Descubre en esta infografía 5 consejos para fortalecer estas habilidades en casa y en el aula.