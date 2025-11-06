Staff/RG
La adolescencia es una etapa llena de cambios pues los jóvenes comienzan a buscar su identidad, a ser más independientes y a construir relaciones más profundas.
En Kent Grupo Educativo promovemos el desarrollo de habilidades blandas que preparan a nuestros estudiantes para enfrentar con éxito los retos personales y profesionales del futuro.
Descubre en esta infografía 5 consejos para fortalecer estas habilidades en casa y en el aula.
You may also like
-
Sol Díaz, cierra en casa su temporada debut en Trucks México Series
-
Estas son las 7 películas más aterradoras según la ciencia
-
Mitos sobre la insulina: una aliada para el control de la diabetes
-
La inflación y la volatilidad afectan decisiones de inversión en México
-
Baja productividad y mercado laboral precario definen la economía mexicana actual