Seguridad, obra y servicios públicos; rubros prioritarios para el 2026: Francisco Ayala

María Tenahua
El presidente de la Comisión de Patrimonio y Hacienda del cabildo de Puebla, Francisco Ayala Gutiérrez, destacó que el presupuesto de egresos se enfocará en tres ángulos: Seguridad, justicia, (esto quiere decir, servicios públicos) y obra
En este sentido, indicó que trabajan en la distribución del presupuesto del ejercicio fiscal 2026 basado en los cinco ejes del gobierno municipal, pero la prioridad será seguridad, servicios públicos, así como atacar la desigualdad social.
El integrante del cabildo comentó que actualmente el congreso del estado realiza el análisis de la ley de ingresos del próximo año y espera la aprobación, para que se presente la propuesta de ley de egresos.
