Video: Alejandro Armenta y Laura Artemisa entregaron 110 mdp en apoyo a elementos de  los cuerpos de seguridad

María Huerta
La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa, el vicealmirante Francisco Sánchez González y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezan la entrega de apoyos del programa para el mejoramiento y equipamiento de la vivienda a las familias de los cuerpos de seguridad.
En el centro expositor, la funcionaria estatal abundó que a través del programa de equipamiento y mejora Por Amor a Puebla, familias de cuerpos policiales recibieron apoyos directos, como tinacos, cemento, pintura, accesorios de instalación y electrodomésticos.
“Esta inversión histórica responde a la instrucción del gobernador Alejandro Armenta de hacer justicia social desde el hogar”.
You may also like
-
Seguridad, obra y servicios públicos; rubros prioritarios para el 2026: Francisco Ayala
-
Rectora Lilia Cedillo inaugura remodelación integral del Hotel-Escuela BUAP
-
8 casos de violencia atendidos en Oxxos: Secretaría para la Igualdad
-
Impulsa Pepe Chedraui alianzas con sus homólogos a nivel mundial para mejorar la capacidad tecnológica de la capital
-
Pide Julio Huerta investigar a exalcaldes de la Sierra Negra por presuntos nexos con el crimen organizado