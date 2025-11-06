Video: Alejandro Armenta y Laura Artemisa entregaron 110 mdp en apoyo a elementos de  los cuerpos de seguridad

María Huerta

La secretaria de Bienestar, Laura Artemisa, el vicealmirante Francisco Sánchez González y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezan la entrega de apoyos del programa para el mejoramiento y equipamiento de la vivienda a las familias de los cuerpos de seguridad.

En el centro expositor, la funcionaria estatal abundó que a través del programa de equipamiento y mejora Por Amor a Puebla, familias de cuerpos policiales recibieron apoyos directos, como tinacos, cemento, pintura, accesorios de instalación y electrodomésticos.

“Esta inversión histórica responde a la instrucción del gobernador Alejandro Armenta de hacer justicia social desde el hogar”.