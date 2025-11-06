En enero de 2026 entrará en funciones el nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado: Pavel Gaspar 

Jorge Barrientos
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar García, informó que en enero entrará en funciones el próximo titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE).
En entrevista, el legislador de Morena recordó que actualmente Francisco Fidel Teomitzi Sánchez funge como encargado de despacho de la ASE, puesto que asumió el 26 de octubre de 2023, tras la salida de Amanda Gómez Nava, quien dejó el cargo por decisión propia.
Gaspar García destacó que el procedimiento para la elección del nuevo auditor o auditora avanza conforme a lo previsto por la ley y adelantó que se prevé contar con la nueva persona titular a partir del 1 de enero de 2026.
“En la JUGOCOPO se hace todo; la convocatoria ya está y las bancadas estaremos pendientes de los filtros. Al final realizaremos las entrevistas y juntos analizaremos el mejor perfil”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno.
