Con compromiso y cercanía, Severiano De La Rosa apoya a las mayordomías y fortalece la unidad comunitaria en Amozoc

Desde Puebla

Amozoc de Mota, Puebla a 6 de noviembre de 2025.-

El presidente municipal Severiano De La Rosa Romero continúa demostrando su cercanía y compromiso con la ciudadanía, atendiendo de manera directa las solicitudes y necesidades de las y los Amozoquenses de distintos barrios y colonias del municipio.

En esta ocasión, el edil brindó su apoyo a la mayordomía de Santo Ángel, quienes con entusiasmo recibieron una pantalla UHD que será utilizada en una rifa con el propósito de recaudar fondos para sus próximas festividades.

De igual forma, integrantes de la mayordomía de la Ex Hacienda Concepción Capulac sostuvieron un encuentro con el presidente municipal para solicitar el apoyo del Ayuntamiento en la realización de sus celebraciones. Durante la reunión, el alcalde hizo entrega de enseres que serán utilizados en una rifa comunitaria, con el fin de fortalecer las actividades sociales y de fe.