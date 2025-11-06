Rectora Lilia Cedillo inaugura remodelación integral del Hotel-Escuela BUAP

Destinado a la práctica de estudiantes de las licenciaturas en Gastronomía, Administración Turística y Administración de Empresas

Desde Puebla

La aplicación del conocimiento adquirido en las aulas, en áreas experimentales se traduce en la práctica del ensayo-error que conduce al éxito laboral, señaló la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez al inaugurar la remodelación integral y nuevos espacios en el Hotel-Escuela de la Facultad de Administración de la BUAP.

Durante la reapertura de este centro para la práctica de estudiantes de las licenciaturas en Gastronomía, Administración Turística y Administración de Empresas, quienes además de cursar asignaturas allí, podrán aplicar sus conocimientos en todas las áreas de la hotelería, la doctora Lilia Cedillo refirió que la Facultad de Administración es notable por su matrícula y planes de estudio, pero además porque sus egresados han desempeñado un magnífico papel en el mercado laboral.

“Sus egresados son nuestra carta de presentación. Ellos han destacado en sus empleos y son motivo de orgullo para la institución”. Por ello, elogió la reapertura del Hotel-Escuela que proveerá a los alumnos de habilidades y confianza en sí mismos para su ingreso al mercado de trabajo, ya que la aspiración de la institución es formar profesionistas exitosos.

El director de la Facultad de Administración, José Aurelio Cruz de los Ángeles, informó que el Hotel-Escuela reabre sus puertas con un crecimiento de cinco habitaciones -pasó de tener 6 a 11 cuartos-, un roof garden destinado a las exposiciones de los estudiantes, remodelación del edificio y renovación de muebles, enseres y utilería.

En este evento también acompañaron a la Rectora de la BUAP, José Ángel Perea Balbuena, coordinador de la Maestría en Gestión del Turismo; Darío de Gante, responsable del Hotel-Escuela -ubicado en la colonia El Carmen de esta ciudad-; estudiantes y docentes.