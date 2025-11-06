Mitos sobre la insulina: una aliada para el control de la diabetes

Staff/RG

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de esta enfermedad.

Entre los mitos más comunes alrededor de la insulina destacan el aumento de peso, la ceguera, entre otros.

Por el Día Mundial de la Diabetes, la Dra. Sandra Garduño, médico general de Fundación CTR, aclara las verdades detrás de uno de los tratamientos más incomprendidos.

Ciudad de México, noviembre de 2025.- Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha impulsada por la Federación Internacional de la Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) para generar conciencia sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado de esta enfermedad, que afecta a más de 10 millones de personas en México, según cifras oficiales.

La insulina es una hormona natural producida por el páncreas, encargada de regular la cantidad de glucosa en la sangre y permitir que las células la utilicen como fuente de energía. Cuando una persona tiene diabetes, este proceso se ve afectado: el cuerpo puede no producir suficiente insulina o no utilizarla de forma adecuada, lo que provoca que los niveles de azúcar en sangre se mantengan elevados. En esos casos, inyectarse insulina se vuelve necesario para reemplazar la que el cuerpo no genera y así mantener el equilibrio metabólico y prevenir complicaciones.

Sin embargo, a pesar de los avances médicos, persisten mitos y temores alrededor de uno de los tratamientos más eficaces para controlar la diabetes: la insulina. Muchos pacientes aún la asocian con un “fracaso” o con una etapa avanzada de la enfermedad, cuando en realidad puede ser la clave para mantener una vida plena y saludable.

“La insulina no es un castigo, es un medicamento que reemplaza o complementa la función del cuerpo cuando este ya no puede producirla de manera adecuada. Usarla no significa que la persona haya hecho algo mal; al contrario, demuestra un compromiso activo con su salud”, explica la Dra. Sandra Garduño, médico general de Fundación CTR.

De acuerdo con la especialista, gran parte del miedo hacia la insulina proviene de la desinformación y de la idea errónea de que solo se utiliza como último recurso. “Durante años se ha visto la insulina como sinónimo de gravedad, pero la realidad es que es una herramienta eficaz y segura para mantener controlados los niveles de glucosa en sangre. El temor a las agujas también influye, aunque hoy existen dispositivos modernos, como las plumas prellenadas, que facilitan su aplicación sin dolor ni complicaciones”, explica Garduño.

Uno de los mitos más extendidos es pensar que iniciar tratamiento con insulina significa que la diabetes está “en fase terminal”. La doctora aclara que esto es completamente falso:

“La diabetes tipo 2 es una enfermedad progresiva. Con el tiempo, el páncreas produce menos insulina, por lo que es necesario complementar esa función. Usar insulina no significa un retroceso, sino una medida para proteger al organismo y prevenir complicaciones graves”, señala.

Otro temor común es creer que el cuerpo “se vuelve dependiente” de la insulina o que dejará de producirla. La Dra. Garduño enfatiza que esto no ocurre, “La insulina no daña al páncreas ni provoca dependencia; al contrario, ayuda a conservar las células que aún producen insulina y mejora el control metabólico.”

Respecto al aumento de peso, aclara que este no se debe directamente al medicamento, sino a la mejor utilización de los nutrientes una vez que los niveles de glucosa se estabilizan. “Puede haber un ligero aumento de peso inicial, pero es una respuesta del cuerpo al equilibrio. Lo importante es priorizar la salud metabólica”, añade.

¿Se puede dejar la insulina?

En los últimos años, algunas personas han recurrido al uso de tés o extractos de la llamada “planta de insulina”, creyendo que puede sustituir el tratamiento médico. Sin embargo, no existen evidencias científicas que respalden su eficacia, y confiar en estos remedios puede poner en riesgo la salud, ya que no regulan de manera efectiva los niveles de glucosa. La diabetes requiere un manejo médico personalizado y suspender o retrasar el uso de insulina bajo la idea de que una infusión puede reemplazarla puede llevar a complicaciones graves y daños irreversibles en órganos como el corazón, los riñones y la vista.

Garduño comenta que en algunos casos —particularmente en personas con diabetes tipo 2—, es posible reducir o suspender el uso de insulina si el paciente logra mantener sus niveles de glucosa con una alimentación saludable, actividad física y supervisión médica constante.

En cambio, en la diabetes tipo 1, la insulina es indispensable de por vida, ya que el cuerpo no la produce en absoluto.

“La insulina es una oportunidad para mejorar la calidad de vida, prevenir complicaciones, recuperar energía y ganar años de bienestar. No la veamos como un castigo, sino como un apoyo que permite seguir disfrutando la vida”, afirma Garduño.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, Fundación CTR hace un llamado a informarse, perder el miedo y acudir con profesionales de la salud para recibir una valoración individualizada. La educación, el acompañamiento médico y la empatía son las mejores herramientas para romper los estigmas que rodean a esta enfermedad crónica y fortalecer el bienestar de millones de personas que viven con diabetes en México.

Sobre Fundación CTR:

Fundación CTR es el lazo social de CTR Scientific, creada en 2020 en respuesta a la pandemia de COVID-19 para atender las necesidades más urgentes de la sociedad mexicana. Conscientes de su papel clave en la cadena de suministro de insumos médicos y químicos, asumieron el compromiso de generar un impacto positivo en tiempos de crisis. Hoy, Fundación CTR ha expandido su labor con programas permanentes enfocados en ciencia, educación y salud. A través de la promoción científica, combaten la desinformación; en educación, impulsan a estudiantes mexicanos con capacitación y vinculación; y en salud, apoyan el bienestar de comunidades vulnerables. De 2021 a 2024, han movilizado más de $9.4 millones de pesos en recursos, realizado 7,000 pruebas gratuitas de detección de VIH, Sífilis, Hepatitis C y Antígeno Prostático, beneficiado a más de 100,000 personas con donativos y formado a 102 egresados del programa Talento en Acción, que facilita la inserción laboral de estudiantes de excelencia de universidades públicas. Con cada iniciativa, Fundación CTR reafirma su compromiso de transformar a México a través del conocimiento, la educación y el bienestar social.