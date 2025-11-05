Presenta SSC saldo blanco en Todos Santos 

Desde Puebla

Puebla, Pue., 05 de noviembre de 2025.- Como resultado de la implementación de diversas estrategias, que tienen como objetivo brindar protección a las y los habitantes de la capital del Estado, además de reconstruir el tejido social, así como generar entornos de paz, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que encabeza el coronel Félix Pallares Miranda, presentó un informe de resultados, donde destaca la realización del Operativo Todos Santos, que tuvo como objetivo salvaguardar la integridad de las y los ciudadanos que acudieron a los diversos panteones de la ciudad y de las Juntas Auxiliares, así como en los eventos que se tuvieron lugar en varias zonas del Municipio, culminando este operativo con saldo blanco.

En este sentido, explicó que dentro del operativo Todos Santos 2025, el 25 de octubre se efectuaron cinco operativos especiales donde la Policía de la Ciudad resguardó a 13 mil 500 asistentes. El día 26, hubo siete operativos para salvaguardar a 3 mil 820 personas; el 31, con 3 operativos se vigilaron a 39 mil civiles; 1 de noviembre, con 2 operativos se resguardaron a 35 mil personas; y finalmente el día 2, con un operativo, se mantuvo la tranquilidad de otras 35 mil personas; todos en eventos artísticos, culturales y visitas a panteones de la capital en orden.

Durante el periodo del 28 de octubre al 3 de noviembre del presente año, la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), tuvo 3 mil 879 auxilios atendidos, siendo 554 atenciones al día, teniendo un tiempo de respuesta de 6:25 minutos.

De igual forma, agregó que se han implementado seis Operativos Centinela en 48 puntos de inspección, donde 643 vehículos, entre motocicletas y automóviles fueron inspeccionados, dando como resultado 108 unidades con estatus irregular, mismas que fueron enviadas al depósito vehicular, y se efectuaron cinco infracciones.

Asimismo, dijo que se realizaron 67 operativos Transporte Seguro se realizaron en paraderos y unidades del transporte público, bajo una estrategia conjunta entre Estado y Municipio, donde mil 699 personas se inspeccionaron, en 350 unidades, de más de 100 rutas del servicio público.

También, este mismo periodo, -abundó- se llevaron a cabo seis operativos Angelópolis, donde seis personas, originarias de Colombia, Honduras, Guatemala y El Salvador, fueron rescatadas. Además, se consultaron 20 personas, se inspeccionaron 18 vehículos, dos motocicletas fueron enviadas al depósito vehicular, y se realizaron 23 infracciones por diversos delitos.

Por otra parte, explicó que se llevaron a cabo dos operativos Protección Radar, durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre, en los que fueron intervenidos 83 negocios y se realizó la entrega de 10 lonas informativas, así como 11 descargas de la aplicación para dispositivos móviles, Seguridad Inmediata.

Derivado de estrategias, encaminadas a combatir diversos hechos con apariencia de delito, se aseguraron 176 paquetes o envoltorios con posibles sustancias ilícitas, tres armas de fuego, tres cargadores y 41 cartuchos útiles, 41 vehículos fueron identificados, de los cuales 25 fueron recuperados y 16 involucrados en diversas conductas delictivas. Además, se reportó la detención de 114 personas, 30 fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, tres al Ministerio Público para adolescentes, cuatro al Ministerio Público Federal y 77 más, ante el Ministerio Público por delitos como homicidio, robo a comercio, robo de vehículo, entre otros.

En acciones efectuadas por la Dirección General de Prevención Social del Delito y Atención a Víctimas, a través del área del Búsqueda de Personas, fueron localizadas tres mujeres adultas, tres mujeres adolescentes, cinco hombres adolescentes y tres adultos, en total 14 personas fueron localizadas.

Con programas de Prevención del Delito, en la acción de Negocio Seguro, se brindaron platicas a más de 600 trabajadores y empresarios, sobre estrategias de protección en actividades económicas-productivas. Con Escuela Segura, en 67 acciones se brindaron talleres a 12 mil 691 estudiantes y docentes sobre temas como Ciberbullying, acoso escolar y adicciones.

En cuanto a Vecinos Vigilando, hubo un acercamiento con 4 mil 658 habitantes dentro de 72 acciones en colonias y juntas auxiliares, con pláticas y recorridos de proximidad, además de tener intervención otras dependencias del Ayuntamiento de la capital en orden.

En materia de Protección Civil, se brindaron 88 apoyos pre hospitalarios, dos atenciones especiales en temas de lluvias, se intervino en 18 incendios, y se realizaron cinco rescates por accidentes viales.

Por lo que es el dispositivo alcoholímetro, se realizó un operativo con 38 acciones de proximidad, 24 inspecciones, se aplicaron 12 pruebas de alcoholemia de las cuales 10 resultaron positivas.

Finalmente, con el operativo “Protección Radar”, en dos acciones, se visitaron 83 negocios en colonias como Clavijero, Clotilde Torres, Centro Histórico, zonas de Plaza Dorada y Capu, en las que además se entregaron lonas informativas y se apoyó con la descarga de aplicaciones para solicitar auxilios de manera inmediata y directa con la Policía de la Ciudad.