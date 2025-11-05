Partidos hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

RÉCORD
El panorama deportivo de este miércoles 5 de noviembre se presenta cargado de adrenalina, abarcando desde los prestigiosos campos de la Champions League hasta las canchas del baloncesto estadounidense y la emoción del futbol femenil. Los aficionados tendrán una jornada completa de acción, con múltiples encuentros simultáneos que captarán la atención global.
El plato fuerte: Tarde de Champions
La UEFA Champions League domina la agenda vespertina con una serie de enfrentamientos decisivos. La acción arranca a las 11:45 HRS con el duelo entre el Qarabag y el Chelsea.
El momento de máxima intensidad llegará a las 14:00 HRS con una ola de partidos que prometen drama. En esta franja horaria coinciden: el encuentro del Inter de Milán contra el Kairat, la batalla del Manchester City frente al Borussia Dortmund, el compromiso entre Club Brujas y Barcelona, el choque del Benfica con el Bayer Leverkusen, y el partido entre Marsella y Atalanta.
Futbol Femenil y Liga MX
La jornada de futbol incluye acción internacional y local. El Mundial Femenil Sub-17 tendrá un encuentro importante a las 13:00 HRS entre Países Bajos y México. Más temprano, a las 09:30 HRS, Brasil se enfrentará a la RDP de Corea. A nivel nacional, la Liga MX Femenil presentará el partido entre Cruz Azul y Pachuca a las 18:00 HRS.
Choques estelares en la NBA
La noche de miércoles culminará con dos emocionantes partidos de la NBA. A las 18:30 HRS, los Minnesota Timberwolves visitarán a los New York Knicks en un atractivo duelo de la Conferencia Este y Oeste. Finalmente, a las 21:00 HRS, los San Antonio Spurs se medirán a los Los Angeles Lakers, cerrando una de las jornadas deportivas más activas del calendario.
|Evento
|Partido
|Hora
|Canal de Transmisión
|Mundial Femenil Sub-17
|Brasil vs. RDP de Corea
|09:30 HRS
|VIX, TUDN
|Champions League
|Qarabag vs. Chelsea
|11:45 HRS
|FOX ONE, FOX, Caliente TV
|Mundial Femenil Sub-17
|Países Bajos vs. México
|13:00 HRS
|VIX, TUDN
|Champions League
|Inter de Milán vs. Kairat
|14:00 HRS
|FOX ONE, FOX, Caliente TV
|Champions League
|Manchester City vs. Borussia Dortmund
|14:00 HRS
|HBO MAX
|Champions League
|Benfica vs. Bayer Leverkusen
|14:00 HRS
|FOX ONE, FOX, Caliente TV
|Champions League
|Club Brujas vs. Barcelona
|14:00 HRS
|FOX ONE, FOX, Caliente TV
|Champions League
|Marsella vs. Atalanta
|14:00 HRS
|HBO MAX, SPACE
|Liga MX Femenil
|Cruz Azul vs. Pachuca
|18:00 HRS
|VIX, YouTube, Liga MX Femenil
|NBA
|Minnesota Timberwolves vs. New York Knicks
|18:30 HRS
|Disney+, ESPN
|NBA
|San Antonio Spurs vs. Los Angeles Lakers
|21:00 HRS
|Disney+, ESPN
