Partidos hoy miércoles 5 de noviembre de 2025

El panorama deportivo de este miércoles 5 de noviembre se presenta cargado de adrenalina, abarcando desde los prestigiosos campos de la Champions League hasta las canchas del baloncesto estadounidense y la emoción del futbol femenil. Los aficionados tendrán una jornada completa de acción, con múltiples encuentros simultáneos que captarán la atención global.

El plato fuerte: Tarde de Champions

La UEFA Champions League domina la agenda vespertina con una serie de enfrentamientos decisivos. La acción arranca a las 11:45 HRS con el duelo entre el Qarabag y el Chelsea.

El momento de máxima intensidad llegará a las 14:00 HRS con una ola de partidos que prometen drama. En esta franja horaria coinciden: el encuentro del Inter de Milán contra el Kairat, la batalla del Manchester City frente al Borussia Dortmund, el compromiso entre Club Brujas y Barcelona, el choque del Benfica con el Bayer Leverkusen, y el partido entre Marsella y Atalanta.

Futbol Femenil y Liga MX

La jornada de futbol incluye acción internacional y local. El Mundial Femenil Sub-17 tendrá un encuentro importante a las 13:00 HRS entre Países Bajos y México. Más temprano, a las 09:30 HRS, Brasil se enfrentará a la RDP de Corea. A nivel nacional, la Liga MX Femenil presentará el partido entre Cruz Azul y Pachuca a las 18:00 HRS.

Choques estelares en la NBA

La noche de miércoles culminará con dos emocionantes partidos de la NBA. A las 18:30 HRS, los Minnesota Timberwolves visitarán a los New York Knicks en un atractivo duelo de la Conferencia Este y Oeste. Finalmente, a las 21:00 HRS, los San Antonio Spurs se medirán a los Los Angeles Lakers, cerrando una de las jornadas deportivas más activas del calendario.