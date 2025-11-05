Hamás rompe el cese al fuego e Israel responde con ataques a su infraestructura

LA VERDAD NOTICIAS

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intensificaron sus operaciones en la Franja de Gaza después de que Hamás violara el acuerdo de cese al fuego, según informaron fuentes militares israelíes. Las acciones incluyeron la destrucción de túneles y estructuras utilizadas por el grupo islamista, en un esfuerzo por desmantelar su capacidad operativa.

Hamás rompe el acuerdo de cese al fuego

El portavoz de las FDI, Roni Kaplan, confirmó que las detonaciones escuchadas cerca de Gaza corresponden a operaciones controladas del ejército israelí destinadas a eliminar infraestructura terrorista.

Kaplan señaló que estas acciones buscan prevenir futuros ataques de Hamás y garantizar la seguridad de las comunidades israelíes fronterizas.

“Israel mantiene su compromiso con el acuerdo de cese al fuego, pero Hamás continúa violando las condiciones estipuladas, poniendo en peligro la estabilidad y el proceso de paz”, afirmó Kaplan.

Devastación en Nir Oz

El vocero israelí también recordó las condiciones extremas vividas por los civiles secuestrados y asesinados en el Kibbutz Nir Oz, uno de los puntos más afectados durante el ataque inicial de Hamás. En el lugar aún se observan viviendas destruidas, rastros de violencia y zonas en reconstrucción, testimonio del impacto que dejó la ofensiva.

A pesar de los esfuerzos internacionales por mantener el alto al fuego, la situación en Gaza sigue siendo altamente inestable. Las FDI mantienen un enfoque estratégico en la destrucción de las redes subterráneas de Hamás, mientras las autoridades israelíes insisten en que el grupo continúa con acciones armadas que violan los acuerdos alcanzados.