La selección de México no pudo meterse a la final del Mundial femenil Sub-17, luego de caer 1-0 ante Países Bajos, por lo que disputará el partido por el tercer lugar ante Brasil.

Día: sábado 8 de noviembre.

Hora: 9:30 de la mañana. tiempo de la CDMX.

Sede: Estadio Olímpico de Rabat.

MÉXICO VA POR TERCER LUGAR EN MUNDIAL FEMENIL, ¿DÓNDE VER?

– Vix.

En la Fase de Grupos del Mundial femenil Sub-17, México inició con una derrota por 2-0 ante Corea del Norte, después hiló victorias sobre Países Bajos (1-0 con gol de Citlalli Reyes al 87’) y Camerún (0-1 con gol de Citlalli Reyes al 87’).

En Octavos de final superó 1-0 a Paraguay con gol de Berenice Ibarra.

En Cuartos de final igualó 0-0 con Italia en tiempo regular, para después imponerse 5-4 en tanda de penales, donde la portera Valentina Murrieta se erigió como la heroína del encuentro.

En semifinales, cayó 1-0 ante Países Bajos.