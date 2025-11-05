Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, rinde protesta como nueva alcaldesa de Uruapan

EXCELSIOR

Diputados de Michoacán aprobaron por unanimidad que Quiroz sea quien sus sustituya a Manzo tras su asesinato.

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, rindió protesta en el Congreso de Michoacán como alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de su esposo, cometido el sábado 1 de noviembre durante un evento público.

Tras una sesión con posicionamientos para condenar el asesinato de Manzo y un minuto de silencio en su memoria, los diputados aprobaron por unanimidad el nombramiento de Quiroz como nueva alcaldesa de Uruapan.

Tras la votación, diputados lanzaron gritos de “¡Fuerza!”, “¡No estás sola!” y “¡Ni un paso atrás!” para dar su respaldo a Grecia Quiroz.

Grecia Quiroz será alcaldesa de Uruapan hasta 2027, plazo para el que su esposo fue elegido el año pasado.

En apoyo asistió a la sesión del regidor de Uruapan, Hugo de la Cruz Saucedo, quien resultó herido durante el atentado de Manzo Rodríguez.

Yo era de los que siempre iba cercano al presidente y pues bueno, por eso recibí el impacto (…) Venimos a acompañando a nuestra nueva presidenta Grecia Quiroz y el tema de salud va poco a poco mejorando”, dijo el regidor.

Respecto a las marchas que se han originado tras el asesinato del edil, el regidor argumento que se trata del cariño que le tenían a Carlos Manzo, a quien aseguró, le atribuían ‘Bots’ a su popularidad.

“Es el cariño que le tenían a nuestro presidente, muchos decían que no tenía seguidores bueno pues en todo el país están viendo las movilizaciones, ahí están los seguidores que tenía el presidente, y que sigue teniendo yo no veo muchos Bots”

A la sesión también se hicieron presentes simpatizantes de la Sombreriza, quienes gritaban consignas de apoyo a Grecia Quiroz García, en su nueva encomienda.

Seguiré legado de Carlos Manzo: Quiroz

Tras asumir como la nueva alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz afirmó que seguirá el legado de Carlos Manzo y sostuvo también mantendrá el llamado “movimiento del sombrero”, iniciado por su esposo.

Por nuestro estado de Michoacán, por nuestro México, hoy este legado Carlos Manzo está más fuerte que nunca, este legado, este “Movimiento del Sombrero” no lo callaron y no lo van a acallar porque aquí sigo firme, con la firme convicción que él me enseño”, afirmó frente a los diputados locales.

Lamentó que el grito de auxilio de Carlos Manzo no hubiera sido escuchado y que fue hasta que lo asesinaron hasta que se busca reforzar la seguridad en el estado.

Qué desafortunado que pasara esto para que voltearan a ver a Uruapan, que tuvieran que arrebatarle la vida a Carlos Manzo para que ahora si quieran mandar seguridad, para que ahora si quieran blindarnos, que triste, porque él lo grito, pidió auxilio, una y otra vez”, sostuvo.

Reiteró que gobernará Uruapan con los principios que le enseñó Manzo y sostuvo que trabajara para der un mejor municipio, estado y país a sus hijos y a todos los ciudadanos.

Carlos, sé que desde donde quiera que estés me darás esa fuerza para guiar a tus hijos, para guiar al pueblo de Uruapan y de Michoacán”, finalizó.

Perfilan a Grecia Quiroz como candidata por la gubernatura

Previo a la sesión del Congreso, el secretario de obras públicas del Ayuntamiento de Uruapan, Esteban Constantino Magaña, aseguró que, como parte del movimiento del sombrero la mejor opción para tomar las riendas del municipio es Grecia Quiroz A, quien aseguró perfilarán para la gobernatura de Michoacán.

Vamos a perfilar a Grecia para que sea gobernadora de Michoacán”, afirmó Esteban, quien fuera suplente de Carlos Manzo, en su paso por la diputación federal.