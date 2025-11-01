Se enlazan Sheinbaum y Armenta para dar seguimiento a las afectaciones por las lluvias

Erika Méndez
La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo se enlazo con el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
Lo anterior, a través de una llamada virtual, cuyo objetivo fue dar seguimiento a la apertura de caminos y entrega de apoyo a las familias afectadas por las lluvias en la Sierra Norte.
Del mismo modo, se analizó la recuperación de escuelas afectadas, debido a que deben restablecerse lo antes posible para el retorno de los estudiantes.
