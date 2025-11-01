Dodgers fuerzan el Juego 7 de la Serie Mundial 2025 tras vencer a Toronto

ADRENALINA

Los Dodgers vencen 3-1 a los Blue Jays y obligan al Juego 7 de la Serie Mundial 2025, con Alejandro Kirk y Toronto buscando la gloria.

Mookie Betts despertó justo a tiempo y los Dodgers de Los Ángeles se negaron a morir. El estelar jardinero, silenciado durante casi toda la Serie Mundial, conectó un batazo clave de dos carreras para conducir a su equipo a una victoria de 3-1 sobre los Azulejos de Toronto y forzar un séptimo y definitivo encuentro.

Yoshinobu Yamamoto volvió a brillar en el momento más importante. No repitió la hazaña de sus juegos completos anteriores, pero con seis sólidas entradas de una carrera volvió a demostrar por qué ha sido el pitcher más dominante de esta postemporada. El japonés sumó su segundo triunfo en la Serie Mundial y el cuarto de toda la fase final.

El duelo monticular con Kevin Gausman ofreció un arranque de precisión quirúrgica; ambos retiraron a los primeros seis bateadores. El equilibrio se rompió en la tercera entrada, cuando Tommy Edman abrió con doblete. Después de dos outs y una base por bolas intencional a Shohei Ohtani, Will Smith respondió con un doble que impulsó la primera carrera del juego.

Gausman no pudo escapar del todo. Con la casa llena y dos outs, Betts conectó un batazo al jardín izquierdo que produjo dos anotaciones y cambió la noche de los Dodgers. Fue apenas su primer hit oportuno de la Serie Mundial y sus primeras carreras empujadas tras seis juegos sin hacerlo. Ese batazo representó, además, el único ataque de Los Ángeles en el partido, y apenas el quinto en sus últimas 38 entradas, muestra de la sequía ofensiva que el equipo ha enfrentado desde el octavo inning del Juego 3.

Toronto respondió en la parte baja del mismo episodio con un doble de Addison Barger y un sencillo productor de George Springer, quien regresó a la alineación tras perderse dos encuentros por lesión. Pero hasta ahí llegó la ofensiva local; Yamamoto apretó el brazo y logró contener a los campeones de la Liga Americana.

El japonés permitió cinco imparables, una base por bolas y ponchó a seis en seis entradas de trabajo. Del otro lado, Gausman completó también seis episodios, con tres hits, tres carreras, dos pasaportes y ocho ponches, recuperando el dominio después de aquel tercer inning en el que cedió toda la ofensiva rival.

El relevo de los Dodgers, tan criticado en esta serie, cumplió con lo justo. Justin Wrobleski resolvió la séptima pese a un doblete. En la octava apareció Roki Sasaki, quien retiró en orden, aunque en la novena complicó la situación con un pelotazo a Alejandro Kirk y un doblete de Barger que se incrustó bajo la barda, evitando lo que pudo haber sido un triple productor.

Con el empate en amenaza y el estadio Rogers Centre en tensión absoluta, Dave Roberts acudió a Tyler Glasnow, el lanzador programado para abrir el Juego 7. El derecho salió del problema: dominó a Ernie Clement con un elevado al cuadro y después a Andrés Giménez con una línea al jardín izquierdo que capturó Enrique Hernández. Su tiro a segunda completó el doble play que selló el triunfo y mantuvo con vida a Los Ángeles.

La Serie Mundial se definirá esta noche en Toronto. Los Azulejos enviarán a Max Scherzer al centro del diamante, mientras que los Dodgers podrían recurrir a Shohei Ohtani con apenas tres días de descanso, en un intento por completar una remontada que parecía improbable hace apenas 48 horas.

La ley de derechos de autor prohíbe estrictamente copiar completa o parcialmente los materiales de Excélsior sin haber obtenido previamente permiso por escrito y sin incluir el link al texto original.

Temas relacionados:

MLB

Grandes ligas

Beisbol

COMPARTIR EN REDES SOCIALES

Logo de Facebook Logo de Twitter Logo de WhatsApp SÍGUENOS

Te recomendamos

PUBLICIDAD

Dodgers confía en el brazo de Yamamoto para resurgir en la Serie Mundial

Schneider destaca a Alejandro Kirk como pieza clave de Toronto en la Serie Mundial 2025

Toronto enloquece por la Serie Mundial: pagan fortunas por boleto

Pon un rollo bajo el inodoro por la noche: el resultado impacta

Mxlifenews

Más información

¡Se reveló el secreto: por qué los ancianos tienen mal olor!

Mxlifenews

Más información

Así reaccionó el medio chileno que se burló de Gilberto Mora

excelsior.com.mx

Más información

Aire acondicionado sin unidad exterior: opciones y precios 2025

Buscar Anuncios

Saber más

La fecha de muerte depende de fecha de nacimiento: mire sus núms

Mxlifenews

Más información

Puebla: Descubra salvaescaleras portátiles y prácticos

itsvividleaves.com

Más información

Juego 7 Serie Mundial 2025: horario entre Dodgers vs Blue Jays por Imagen …

excelsior.com.mx

Más información

Recupera tu presión 120/80 y limpia tus arterias ya

Glycogen Plus

Saber más

¡Lo consumen todos los días en México y es cancerígeno!

Mxlifenews

Más información

¿Por qué debes dormir sin calzones? Revelación impactante

Mxlifenews

Más información

¡Antiguo curandero! Lo que el aloe hace en 3 horas

Noticias de México

Saber más

Jesús Martínez obtiene suspensión provisional tras orden de aprehensión

excelsior.com.mx

Más información

¡Tu presión será 120/80 y tus vasos limpios en 10 días!

Glycogen Plus

Saber más

Beisbol

Juego 7 Serie Mundial 2025: horario para el Dodgers vs Blue Jays por Imagen TV

Juego 7 Serie Mundial 2025: horario para el Dodgers vs Blue Jays por Imagen TV

MLB

Serie Mundial 2025: todos los ganadores año por año

Serie Mundial 2025: todos los ganadores año por año

MLB

La Serie Mundial se enciende con el Juego 6 en Imagen TV

La Serie Mundial se enciende con el Juego 6 en Imagen TV

Noticias de hoy

Dodgers confía en el brazo de Yamamoto para resurgir en la Serie Mundial

Dodgers confía en el brazo de Yamamoto para resurgir en la Serie Mundial

MLB

“Rece por los Dodgers”: la petición del Arzobispo de Los Ángeles al Papa León XIV

“Rece por los Dodgers”: la petición del Arzobispo de Los Ángeles al Papa León XIV

MLB

Toronto enloquece por la Serie Mundial: pagan fortunas por boleto

Toronto enloquece por la Serie Mundial: pagan fortunas por boleto

Aire acondicionado sin unidad exterior: opciones y precios 2025

Buscar Anuncios

Saber más

Crea un video de tu mascota “regresando del Mictlán” paso a paso

EXCELSIOR

Conoce a las leyendas de la NBA que han jugado en México

Conoce a las leyendas de la NBA que han jugado en México

Ve más pasión en el Regio que en el Clásico Nacional

Ve más pasión en el Regio que en el Clásico Nacional

La entrenadora que deja que ChatGPT decida su alineación

La entrenadora que deja que ChatGPT decida su alineación

La Serie Mundial se enciende con el Juego 6 en Imagen TV

La Serie Mundial se enciende con el Juego 6 en Imagen TV

Aaron Ramsey pone fin a su paso por Pumas

Aaron Ramsey pone fin a su paso por Pumas

El debut de México en el Mundial Sub-17 va por TV abierta

El debut de México en el Mundial Sub-17 va por TV abierta

A Jake Paul le da miedo

A Jake Paul le da miedo

Xabi no tendrá represalias contra Vinícius

Xabi no tendrá represalias contra Vinícius

Hace 100 años Jack Dempsey peleó en México y dio una gran exhibición

Hace 100 años Jack Dempsey peleó en México y dio una gran exhibición

El tatuaje de Luciano Spalletti que incomoda en la Juventus

El tatuaje de Luciano Spalletti que incomoda en la Juventus

Ver más