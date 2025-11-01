Cruz Azul se impone 3-0 a Puebla y toma el liderato provisional

ESPN

Bogusz, Márquez y Campos marcaron los goles que le dieron a Cruz Azul el primer lugar provisional del Apertura 2025

Cruz Azul goleó a Puebla 0-3 sobre la cancha del Estadio Cuauhtémoc y ascendió al liderato provisional del Apertura 2025, gracias a los goles de Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez y Omar Campos.

Solo un equipo saltó al césped poblano; Cruz Azul no tuvo mayor resistencia para golear en territorio rival. Bogusz volvió a la titularidad con gol, luego de firmar una vistosa jugada de conjunto sobre la frontal del área con un disparo al fondo de la red al minuto 33.

En el complemento, Jeremy Márquez aumentó la ventaja (57′) con un disparo raso a la base del poste izquierdo y Omar Campos selló el resultado con un remate dentro del área gracias a un balón cruzado cortesía de Ángel Sepúlveda (84′).

Con este resultado, Cruz Azul alcanzó 35 puntos y se apoderó del puesto de honor en el torneo; no obstante, el equipo celeste debe esperar los resultados que obtengan Toluca y Tigres en el resto de la Jornada 16.

Homenaje a Lapuente

Los jugadores del Puebla y Cruz Azul saltaron al campo del Estadio Cuauhtémoc vistiendo una boina durante el protocolo inicial, a manera de homenaje para el técnico mexicano Manuel Lapuente, quien falleció el pasado 25 de octubre a los 82 años.

Además de la icónica prenda que acompañó al entrenador en los banquillos de clubes como Puebla, Necaxa y América, el recinto de la ‘Franja’ lució papeletas con mensajes de agradecimiento sobre la grada, así como una manta en el centro de la cancha y un video en las pantallas.

Bogusz: titular y gol

El mediocentro ofensivo Mateusz Bogusz alineó por undécima ocasión con Cruz Azul en lo que va del Apertura 2025 -quinta titularidad- y marcó su segundo gol con la camiseta celeste en Liga MX.

Previo a esta celebración en el torneo local, la última vez que el polaco de 24 años anotó se remonta a finales de febrero, ante Mazatlán FC con un tiro libre.

Abucheos y ‘ole’ al Puebla

En la recta final del duelo, la afición de Puebla se manifestó en contra del momento por el que atraviesa el club -último lugar del Apertura 2025 con apenas dos triunfos en el torneo-. Sobre la grada se escucharon abucheos esporádicos e incluso el famoso grito de ‘ole’, habitualmente utilizado para hacer mofa de un equipo que no toca la pelota.

Debut en Cruz Azul

El mediocampista defensivo Emmanuel Sánchez ingresó al minuto 86 como relevo de Carlos Rodríguez y vivió sus primeros minutos como futbolista profesional. El canterano de Cruz Azul registra una trayectoria en Liga MX desde las fuerzas básicas Sub-18 en el Apertura 2023.

Héroe del partido

Mateusz Bogusz sumó minutos con Cruz Azul luego de ausentarse de la cancha desde la Jornada 12 y abrió el camino para el triunfo por goleada de la Máquina.

CAZ ¿Qué sigue para Cruz Azul?

La ‘Máquina’ cerrará el torneo como local en el Estadio Cuauhtémoc ante Pumas, el sábado 8 de noviembre a las 21:05 horas (23:05 ET).

PUE ¿Qué sigue para Puebla?

La ‘Franja’ buscará decoro en su último partido oficial del 2025 con la visita a León, el sábado 8 de noviembre a las 19:00 horas (21:00 ET).

CAZ Once inicial de Cruz Azul

Kevin Mier, Erik Lira, Jesús Orozco, Willer Ditta, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, Omar Campos, Amaury Morales, Gabriel Fernandez, Mateusz Bogusz, José Paradela.

PUE Once inicial del Puebla

Jesus Rodriguez, Jose Pachuca, Efraín Orona, Eduardo Navarro, Nicolás Diaz, Alvaro Burgos, Luis Gabriel Rey, Alejandro Organista, Emiliano Gomez, Edgar Guerra, Ricardo Marín.