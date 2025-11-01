¡AICM renovado! En marcha obras en el Aeropuerto CDMX previo al Mundial 2026

Excelsior

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), comenzó desde el pasado 1 de octubre los trabajos de remodelación en las salas de última espera, previo al Mundial de Futbol que se celebrará el próximo año y que tendrá como sede México, Estados Unidos y Canadá.

Para realizar las obras a cargo de la Secretaría de Marina (Semar), se cerraron al público la sala 52 en el dedo norte y la sala 63 en el dedo sur, de la Terminal 2 del AICM.

Mientras que en la Terminal 1, están en marcha los trabajos en la sala de Pre espera B; salas de abordaje 24 a 28 (módulo 5); bandas de reclamo de equipaje nacional 1 a 3; sala de migración; bahía de abordaje internacional F2; puestos de inspección de pasajeros A2 en el área nacional y G del área internacional; terminal del aerotrén, así como en la fachada principal.

Inversión en el AICM

Las obras con una inversión aproximada de ocho mil millones de pesos, incluyen, entre otras acciones, la sustitución de pisos, limpieza de muros y pintura, plafones y luminaria nuevas, rehabilitación de núcleos sanitarios, impermeabilización de azoteas y cambio de instalaciones eléctricas.

Los trabajos requieren de mucha atención, no sólo para minimizar las molestias a los pasajeros, sino también para garantizar la limpieza de las instalaciones, que son la primera impresión que se llevan los turistas nacionales e internacionales cuando llegan a nuestro país.

Limpieza y seguridad, lo más importante

Lizeth Austria Guadarrama, representante legal de Lamap, empresa encargada de brindar el servicio de limpieza en la Terminal 1 del AICM, explicó que su compromiso es garantizar espacios aseados, “pero también cuidar a quienes los mantienen en condiciones óptimas, brindándoles prestaciones, insumos adecuados y pago justo”.

Para que todo luzca bien se cuenta con una plantilla de alrededor de 800 empleados de limpieza de Lamap en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quienes tienen horarios que cubren las 24 horas del día, para hacer frente a cualquier situación, sobre todo ahora que están en marcha las obras de remodelación, con lo que se levanta mucho polvo y hay mucho trabajo que hacer.

En el tema de seguridad, a cargo de la Semar, se realizan adecuaciones en los sistemas de revisión, no sólo para atender la Copa del Mundo, sino para los más de 124 mil usuarios que cada día utilizan la principal terminal aérea de nuestro país.

Asimismo, se han conformado equipos élite, incluyendo un grupo para búsqueda, localización y neutralización de posibles artefactos explosivos y un grupo de ciberseguridad.