Llaman a prevenir golpes de calor durante visitas a panteones

–

_Se invita a la ciudadanía a proteger su salud mientras honra sus tradiciones con responsabilidad y evitando riesgos_

Desde Puebla

Puebla, Pue a 01 de noviembre de 2025.- Con motivo del Día de Muertos, el Gobierno de la Ciudad exhorta a la población a prevenir riesgos por exposición prolongada al sol durante sus visitas a panteones y espacios públicos, recomendando medidas para evitar deshidratación, quemaduras y golpes de calor.

A través de la Dirección de Gestión de Riesgos en materia de Protección Civil, recomienda evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y 16:00 horas, buscar sombra o usar sombrilla. Se recomienda usar protector solar de amplio espectro (UVA/UVB) con FPS 30 o superior, aplicarlo 30 minutos antes de salir y reaplicarlo cada dos horas. Además, portar ropa ligera de manga larga, sombrero de ala ancha y gafas con filtro UV.

La hidratación constante es fundamental, evite alcohol y cafeína, y tras la exposición solar tome una ducha fría y use crema hidratante. Ante mareos, náuseas, dolor de cabeza o piel caliente, traslade a la persona a un lugar fresco y solicite atención médica.

Se invita a disfrutar estas fechas tradicionales con responsabilidad, adoptando medidas preventivas para una celebración segura. En caso de emergencia, comuníquese al 072 o al 911 para recibir atención oportuna.