Terminaron las comparecencias en el cabildo de San Pedro Cholula

*- La presidenta municipal reconoció a las y los titulares de las dependencias por su participación y compromiso*

Desde Puebla

*1 de noviembre, 2025. San Pedro Cholula, Pue.-* Este viernes concluyeron las comparecencias de las y los titulares de las diversas dependencias que integran el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, reafirmando el compromiso de la actual administración con la transparencia y la rendición de cuentas.

Durante esta jornada, presentaron sus informes los siguientes titulares:

• Francisco Flores, director del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula (SOSAPACH), destacó las acciones emprendidas en favor de las y los cholultecas, así como las campañas de información y concientización en materia hídrica realizadas a lo largo del año.

• Narcisa Cariño, titular de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos Generales, subrayó la histórica inversión en obra pública en el municipio, con acciones que han llegado a todas las juntas auxiliares, además de resaltar los trabajos de bacheo como una respuesta a las principales peticiones ciudadanas.

• Samanta Rojas, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbanístico y Ordenamiento Territorial, enfatizó la atención que brinda su dependencia a las y los ciudadanos que buscan regularizar sus predios, con base en una visión de equilibrio urbano y servicio social.

• Rubí Vázquez, titular del Organismo del Servicio de Limpia Municipal, resaltó el compromiso de su equipo de trabajo, así como la eficiencia en el servicio y la mejora continua, gracias al equipamiento otorgado al personal para garantizar un municipio cada vez más limpio y ordenado.

• Nohemí Luna, titular de la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, destacó que San Pedro Cholula se ha consolidado como un referente nacional e internacional en materia cultural y turística, generando una importante derrama económica a través de eventos como el Mundial de Voleibol de Playa Sub-21 y la Carrera Panamericana.

• Johan Guzmán, titular de la Tesorería Municipal, afirmó que existe total transparencia en el manejo de los recursos públicos, destacando la apertura de la dependencia para toda persona interesada en conocer más sobre la administración financiera del municipio.

• Gerardo Tenorio, titular de la Contraloría Municipal, informó que cada una de las subcontralorías realiza las acciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento interno del Ayuntamiento, dando seguimiento puntual a todas las denuncias presentadas.

Finalmente, la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, reconoció el trabajo y compromiso de cada una de las dependencias, asegurando que su labor es y seguirá siendo fundamental para continuar llevando la transformación a cada rincón de San Pedro Cholula.