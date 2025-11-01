¡Haz tu paseo en lancha totalmente gratuito en el CIS!

Erika Méndez
El gobierno de Puebla invitó a los poblanos a disfrutar paseos en lancha totalmente gratis en el lago del Centro Integral de Servicios (CIS) en Angelópolis.
A través de redes sociales, publicaron imágenes sobre una nueva atracción en dicho espacio.
Destacaron que es una experiencia al aire libre, que pueden disfrutar los habitantes y turistas, sin ningún costo.
You may also like
-
Terminaron las comparecencias en el cabildo de San Pedro Cholula
-
Cruz Azul se impone 3-0 a Puebla y toma el liderato provisional
-
Se enlazan Sheinbaum y Armenta para dar seguimiento a las afectaciones por las lluvias
-
Invita IMACP a continuar disfrutando del Corredor de Ofrendas 2025
-
Atlixco Celebra el Día De Muertos con arte, cultura y tradición: Ariadna Ayala