¡Haz tu paseo en lancha totalmente gratuito en el CIS!

Erika Méndez

El gobierno de Puebla invitó a los poblanos a disfrutar paseos en lancha totalmente gratis en el lago del Centro Integral de Servicios (CIS) en Angelópolis.

A través de redes sociales, publicaron imágenes sobre una nueva atracción en dicho espacio.

Destacaron que es una experiencia al aire libre, que pueden disfrutar los habitantes y turistas, sin ningún costo.