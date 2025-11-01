Hoy comenzaron a operar los parquímetros en San Alejandro

Erika Méndez

Es oficial: Este 1 de noviembre comenzó a operar el sistema de parquímetros en la zona del hospital San Alejandro – Ortopedia.

Se trata del polígono cinco implementado a petición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), debido a la entrada en funciones del Hospital San Alejandro.

Esta zona contempla alrededor de 250 cajones, funcionarán en un horario de 8:00 a 22:00 horas, sábados de 11:00 a 19:00 horas y domingo no hay servicio.

Ayuntamiento de Puebla destacó que los beneficios de los parquímetros son mayor rotación de vehículos, facilita el acceso a espacios para pacientes, familias y personal médico y reduce la congestión vial en zonas con alta demanda.