Lago del CIS en Puebla estrena paseos en lancha; promueve convivencia familiar

– El Gobierno de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, impulsa espacios de recreación gratuita que fomentan la reconstrucción del tejido social.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el propósito de promover la sana convivencia y aprovechar los espacios públicos, el gobernador Alejandro Armenta asignó un nuevo servicio al Lago del Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, donde las familias poblanas pueden disfrutar de recorridos gratuitos en lancha. Esta acción forma parte del compromiso del gobierno humanista que impulsa junto a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para fortalecer la cohesión social y brindar alternativas de esparcimiento seguro.

El nuevo atractivo cuenta con ocho lanchas con capacidad para dos personas, disponibles de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. El uso del chaleco salvavidas es obligatorio durante los paseos, con una duración máxima de 30 minutos. Las normas del lugar prohíben nadar, subir con mascotas, usar zapatos de tacón o consumir alimentos y bebidas durante el recorrido, lo que garantiza una experiencia segura y ordenada.

El embarcadero del Lago del Edificio Ejecutivo representa una oportunidad para que las y los poblanos disfruten de momentos de descanso y recreación en un entorno natural dentro de la ciudad. Con estas acciones, el gobierno estatal, en sincronía con el humanismo que impulsa el gobierno de la República que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa la transformación de los espacios públicos en lugares de encuentro y bienestar para todas las familias.