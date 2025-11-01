Invitan a disfrutar videomapping por Día de Muertos

– _Recuerda que las funciones serán este 01 y 02 de noviembre, cada 30 minutos de 19:30 a 22:00 horas en la fachada de Catedral_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 01 de noviembre de 2025.- En el marco de las celebraciones de Día de Muertos, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui Budib, proyectará el videomapping conmemorativo a la temporada este 01 y 02 de noviembre en la fachada de la Catedral Puebla

A través de la Secretaría de Servicios Públicos, este espectáculo se rinde homenaje a la cosmogonía en México, como cuna de tradición y apreciación por la muerte, con referencia a los elementos tradicionales e iconográficos que escenifican la tradición mexicana como la conocemos hoy en día.

Las proyecciones empezarán a partir de las 19:30 hasta las 22:00 horas cada 30 minutos, las cuales integran animaciones en 2D y 3D, simulaciones, motion graphics, edición de video y diseño sonoro para ofrecer una proyección inmersiva, a una de las festividades más importantes, para celebrar nuestras raíces y tradiciones.