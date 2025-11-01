Con éxito total, se llevó a cabo el Desfile de Catrinas en San Pedro Cholula

Arlette Hernández
Como parte de las acciones para rescatar y fortalecer la cultura y las tradiciones en San Pedro Cholula, se realizó con gran éxito el Desfile de Catrinas en el primer cuadro de la ciudad, evento que reunió a más de 20 mil asistentes y participantes provenientes de diversos municipios.
El recorrido inició en la Calzada Guadalupe y concluyó en la Plaza de la Concordia. Decenas de instituciones educativas y dependencias municipales, entre ellas el DIF de San Pedro Cholula, encabezadas por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, repartieron dulces y alegría a las niñas y niños que se dieron cita.
Al término del desfile, se llevó a cabo la tradicional Pasarela de Catrinas, en la que participaron personas de todas las edades y que concluyó con la entrega de reconocimientos por parte de la presidenta municipal, quien destacó la importancia de preservar y promover las tradiciones ancestrales mexicanas.
Posteriormente, se inauguró la Hojaldra Monumental en las inmediaciones de la Presidencia Municipal, donde familias cholultecas y visitantes pudieron disfrutar de este símbolo gastronómico que enmarca la celebración del Día de Muertos.
Con estas actividades, San Pedro Cholula se consolida como un referente estatal y nacional en la preservación de la cultura y reafirma su compromiso con seguir ofreciendo experiencias de calidad que fortalezcan el turismo y la derrama económica local.
