Hidalgo, Michoacán y Guanajuato fueron los estados con mayor incremento trimestral en su actividad económica, en el segundo trimestre de 2025

Staff/RG
Durante el segundo trimestre de 2025 y con cifras ajustadas por estacionalidad, las entidades federativas que registraron los crecimientos más significativos en su actividad económica, a tasa trimestral, fueron Hidalgo, con 3.1 %; Michoacán, con 3.0 %; Guanajuato, con 2.9 %; Nuevo León, con 2.6 %; y Coahuila, con 2.4 por ciento.
A tasa anual, Hidalgo, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Michoacán y Tamaulipas reportaron los mayores avances en su actividad económica.
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). Año base 2018
