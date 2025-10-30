Cinemex +51 recibirá a la escritora y activista Dafna Viniegra para hablar de Abuso Seuxal Infantil

Staff/RG

Cinemex +51 abre el espacio a la activista y escritora Dafna Viniegra, para la conferencia: “De la herida a la fuerza: herramientas prácticas para transformar el trauma de infancia en resiliencia” .

La voz de la activista y escritora Dafna Viniegra será integrada al ciclo de conferencias Cinemex +51: Mujeres Inspirando Mujeres, un programa creado por Opinión 51 y Cinemex. Viniegra, quien también es cofundadora de ILAS A.C. (Infancia Libre de Abuso Sexual), impartirá una conferencia gratuita para el público general, con el propósito de abordar el trauma de la infancia y fomentar la resiliencia.

La ponencia, titulada “De la herida a la fuerza: herramientas prácticas para transformar el trauma de infancia en resiliencia”, se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre a las 6:51 p.m. en la sede de Cinemex Artz Pedregal.

El abuso sexual infantil (ASI) es una realidad que impacta profundamente la vida adulta. En este sentido, la labor de Dafna Viniegra y de ILAS A.C. se centra en combinar la divulgación emocional con bases científicas, haciendo énfasis en que la recuperación y el desarrollo de la resiliencia son caminos accesibles para las víctimas.

“La resiliencia no niega el dolor: lo ordena y lo convierte en fuerza para vivir con dignidad y vínculos más conscientes”, comparte por Dafna Viniegra.

El evento forma parte de Cinemex +51, un espacio que desde 2023 ha funcionado como foro de reflexión y colaboración, difundiendo las voces de mujeres que inspiran con sus historias y acciones. Previamente, figuras como Denise Dresser, Eufrosina Cruz, Pamela Cerdeira, Karla Iberia Sánchez y Carmen Sánchez han participado en este ciclo.

Durante un lapso de 60 a 90 minutos, Dafna Viniegra ofrecerá un recorrido práctico, con el objetivo de que los asistentes puedan comprender el efecto del trauma de infancia en la edad adulta y activar la resiliencia a través de prácticas como:

Neuroplasticidad y regulación emocional: Se ofrecerán ejercicios de respiración, grounding y micro-hábitos de calma.

Catarsis literaria guiada: Se realizarán ejercicios breves para organizar la memoria emocional y el lenguaje interno.

Presencia y límites sanos: Se presentarán prácticas para fomentar relaciones más seguras en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.

La participación en la conferencia de Cinemex +51 es un reflejo del compromiso de Dafna Viniegra e ILAS A.C. por llevar la sanación y la prevención al espacio público.

Dafna Viniegra es autora de Sanar para Crecer y Trascender y cofundadora de ILAS A.C. (Infancia Libre de Abuso Sexual). Su labor combina divulgación emocional, enfoque científico y acompañamiento comunitario para prevenir violencias y promover cultura de la denuncia.

Acerca de ILAS A.C

La asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS) trabaja desde hace más de una década en la prevención del abuso sexual infantil y la atención a víctimas adultas de ASI. Su enfoque educativo y humano busca empoderar a la niñez, fortalecer a las familias y romper el silencio con información clara, sin juicio y con acompañamiento emocional. Para más información, por favor ingresa a: https://ilas.mx/