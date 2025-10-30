Camargo llega por primera vez a Puebla con todo su Power Pop

La exitosa banda venezolana radicada en Bogotá, Colombia y que son un referente de su género en varios países, conquistando ya también a la república mexicana.

Se presentan en McCarthy’s Cholula este jueves 30 de octubre.

Alessandro Amgelucci Camargo, voz y líder de Camargo, platica de su gira en México y su concierto en Puebla.

Por Mino D’Blanc

Este jueves 30 de octubre se presenta por primera vez en la historia de Puebla el exitoso grupo Camargo, quienes son originarios de Venezuela y que actualmente radican en Bogotá, Colombia.

Su género es el power pop y que fusionan de manera perfectible con el indie rock, el electropop, el funk y ritmos latinos, logrando un sonido enérgico que levanta a cualquiera y que enciende en el escenario logrando una comunión muy especial entre Camargo y el público.

Las canciones de la banda que está integrada por Alessandro Angelucci Camargo en voz y guitarra. Germán Fonseca Camargo y en guitarra y synth, Anny Vásquez en el bajo y coros y Yorman Rodríguez en la batería, hablan de amor, inclusión y fragmentos de la vida desde una mirada honesta. “La manada” es como le llaman sus fans y sus amigos.

Actualmente promueven “Indefinido”, su nuevo sencillo que está disponible en todas las plataformas. El lyric video se puede disfrutar en el siguiente link: iNDEFINIDO

Platicamos con Alessandro Angelucci Camargo, gracias a las finas atenciones de la licenciada Flor Romero.

MD’B: ¿Cuántas giras han realizado a la república mexicana?

AAC: Esta es la primera gira que hacemos en México. Habíamos hecho Venezuela, Panamá, Colombia. Es la primera vez en México; la primera presentación en Ciudad de México fue en Satélite, hicimos Feria del Alfeñique en Toluca, hoy miércoles nos presentaremos en McCarthy’s aquí en la colonia Nápoles en la Ciudad de México, el jueves vamos a McCarthys Cholula, allá en Puebla.

MD’B: ¿Qué están presentando en México y que no hayan presentado en otras giras con las que han llegado a otros países?

AAC: Estamos presentando el sencillo que estamos promocionando que se llama “Indefinido” y que se desprende de un EP que se llama “Chimbila Disco” que pertenece a un momento poco caótico que vivió la banda donde estábamos un poco bajoneados, un poco tristes. Compusimos un montón de canciones ahí, seleccionamos estas del EP y queremos pasarle el mensaje a la gente de que también está bien no estar al cien todo el tiempo y que hay que levantar la cara y seguir adelante a medida de lo posible, pero que también está bien a veces estar un poquito rotos o en recuperación.

MD’B: McCarthy’s se ha convertido en una catedral para muchas bandas emergentes, no solo de México, sino de otros países. Uno de esos casos de talento y energía es precisamente “Camargo”.

AAC: McCarthy’s se volvió para nosotros en Bogotá una segunda casa donde tocamos mucho, la verdad, y donde nuestros seguidores ya sabían qué días o qué cosas tocábamos ahí y estaban pendientes.

MD’B: ¿Qué show están presentando en los McCarthy’s en México, incluido el que darán en Puebla?

AAC: El show que estamos presentando en los McCarthy’s y en general en Ciudad de México varía un poco. Es una presentación de unos cuarenta minutos en donde vamos a lanzar canciones de nuestro disco de larga duración que se llama “Seamos más animales”, como del “Chimbila Disco” y de “Patendo Calle” que es el primer disco de la banda. Es un show bastante lleno de energía, con mucha conexión y que busca como conquistar un poco nuevos públicos, como llevar nuestra música a otras y otros escuchas, a otros oídos.

MD’B: ¿Camargo tiene alguna influencia de la música mexicana, sea de la banda que sea y del género que sea?

AAC: Sí, por supuesto. De hecho crecimos con mucha influencia de música mexicana, escuchando de la época más lejana crecimos con José José que no componía, pero interpretaba muy bien. Con música de Juan Gabriel, inclusive. Luego del lado más alterno, en la actualidad debemos nombrar a División Minúscula, por ejemplo, que es una banda bastante referente. Hoy en día podemos ver a Sidartha, podemos ver a Camilo Séptimo y muchas, muchas propuestas de alta calidad que han aportado un valor agregado a nuestras carreras, por supuesto.

MD’B: ¿Qué le aprenden a la música mexicana?

AAC: Le aprendemos el sentir la conexión con lo humano desde sus letras, desde sus composiciones. A veces el sonido no es la prioridad de la música, sino de la letra y la conexión que tiene esa letra con la genta. Nos sentimos bastante humanos cuando la escuchamos y es muy terrenal. Eso le aprendemos.

MD’B: ¿Camargo qué le puede aportar a la música mexicana, sea del género que sea?

AAC: Nosotros le aportamos un sonido un poco sintetizado, igual en un sentido de instrumentos bastante vintages que utilizamos, los sonidos de los sintetizadores, tratamos de grabar con equipos muy old scull, equipos muy de antaño que le aportan esa nostalgia y ese gruff al sonido como tal de la banda.

MD’B: ¿Cuál fue el momento en que decidieron unirse como banda?

AAC: Somos hermanos inicialmente los fundadores de Camargo y cada uno tenía como un proyecto. Mi hermano Germán quien es el guitarrista de Camargo tenía una banda de ska, recuerdo. Mi hermano Jorge en ese momento tocaba el bajo y luego pasó al teclado y él tenía un grupo de gaitas y yo tenía un grupo como punk de rock, de rock. Y bueno, como que la situación social en el país Venezuela, de donde somos originarios estaba un poco caótica, el arte pasó a un segundo plano total y nosotros empezamos a hacer un disco bastante alterno, bastante indie rock en ese momento que fue mutando con nuevos sonidos y con la influencia de cada uno. Luego nos mudamos a Bogotá finales del 2018; se integró Anny al bajo y Jorge pasó a los teclados y empezamos a hacer un sonido que hoy en día tenemos que es a lo que suena Camargo que lo llamamos Power Pop y que fue como unir todas esas influencias que traíamos y hacerlas en un sonido bastante estilizado.

MD’B: Teniendo los discos o los sencillos que tengan o que tuvieran, ¿qué es lo que nunca cambiarían de su sonido y por qué?

AAC: Bueno, lo que destaca del sonido es que nosotros aunque hemos experimentado en varios géneros tenemos un factor común que te hace sentir que es Camargo y es la interpretación de la voz. Yo creo que es algo bastante particular la forma de composición de las letras que parten de poesía en muchos de los casos, yo creo que eso es algo especial que no se ve en tantas agrupaciones. Sabemos el tipo de poesía y de tipo de composición que utilizamos.

MD’B: ¿A qué bandas mexicanas admiran y por qué?

AAC: Bandas mexicanas obviamente hay muchas. Te pudiese nombrar algunas que no hacen necesariamente el mismo género de nosotros pero que nos encantan desde los de antaño Molotov nos encanta por su energía; nos parece que sostenerse tantos años en esto es muy meritorio totalmente y todas las artes como tal. De la movida actual hay muchas; está Porter, Sidartha hasta Plastilina Mosh que también tiene sus años increíbles. Camilo Séptimo también es chévere. Hay varias que están súper interesantes.

MD’B: ¿Con quién les gustaría colaborar de bandas mexicanas?

AAC: Con Sidartha me gustaría.

MD’B: ¿Grabarían algo de música de ustedes con mariachi o con sonora o con banda norteña que son muy tradicionales en México?

AAC: Por qué no, claro. Yo creo que hay que romper también una brecha ahí que es imaginaria y que es “que nosotros somos rock, que tú eres mariachi y que él es norteño”. Yo creo que la música es una sola realmente y que esos mitos que nos hemos creado en la cabeza son los que nos han separado como raza desde hace muchos años. Así que la respuesta es sí.

MD’B: Están viviendo en Colombia.

AAC: Vivimos en Colombia, en Bogotá. La verdad sí nos tocó migrar en el 2018. Radicamos en Bogotá como estación de trabajo o nuestra base de operaciones, empezamos a trabajar ahí, a producir con productores bogotanos, empezar a trabajar y a aportar nuestra música sin dejar que nos pasara más tiempo en Venezuela tratando de luchar con algo que no podíamos, que no podíamos controlar.

MD’B: ¿Qué esperan del público en Puebla?

AAC: En general el público mexicano con el que nos hemos topado en estas dos presentaciones que tenemos, ha sido un público muy cálido, la verdad ha sido un público muy conectado, muy amoroso, muy partícipe, muy receptivo. Están abiertos a escuchar música nueva, no es solo ir a escuchar la banda de covers donde te sabes las canciones, sino que están ahí y yo desde la voz los veo tratando de cantar cosas que no conocen, cosas que ellos nunca habían escuchado y están ahí tratando de pegarse al coro y eso me llama la atención mucho. Además son súper cálidos luego del show, el feed back de la gente, el cariño, la foto y todo esto que ha sido muy bonito y que apenas empieza. Del público poblano por supuesto, no esperamos que se regalen obviamente, sino nosotros ganarnos nuestro espacio con nuestra música, no esperamos más.

MD’B: ¿Algo más que quieras decirle al público?

AAC: Sí, que nos sigan en las redes sociales como Camargo Banda en Instagram y en todas las que existan. Que nos busquen en X, en TickTock, en Facebook. Principalmente usamos Instagram; nos gusta compartir mucho nuestras historias y conectar con la gente que está ahí. Que vean el material que tenemos por ahí colgado y ahí vamos estableciendo una relación.