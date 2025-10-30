Rosalía lanzó “Berghain”, primera canción con su video oficial que la artista revela de “Lux”, su nuevo esperado álbum

En esta canción interpretada en alemán, español e inglés, cuenta con la participación de Björk e Yves Tumor.

“LUX”, su nuevo disco, lo lanzará a nivel mundial el próximo viernes 7 de noviembre.

Por Mino D’Blanc

“Berghain” es el nuevo sencillo de Rosalía y que lanzó a la par con su video oficial. Ya se encuentra disponible en todas las plataformas y forma parte de su muy esperado próximo álbum “LUX“, que estará disponible a partir del próximo viernes 7 de noviembre.

Esta canción es la gran pieza orquestal que constituye el segundo movimiento de “LUX”. Es un viaje operístico a través de los idiomas alemán, español e inglés y las emociones en el que participan Björk e Yves Tumor. Es un paisaje que va de una suave introspección hacia un cinematográfico despliegue de poder, equilibrando la intimidad y la grandeza en un mundo que se siente profundamente personal y de escala ilimitada.

Rosalía también es la productora ejecutiva del álbum “LUX”. Para su grabación contó con la participación de la Orquesta Sinfónica de Londres, además de las colaboraciones de Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza e Yves Tumor.

El video musical de “Berghain” fue producido por Canadá y contó con la dirección de Nicolás Méndez, colaborador habitual de Rosalía y quien es conocido por dirigir “Malamente”, “TKN” y “Pienso en tu mirá”. Fue rodado en la ciudad de Varsovia, Polonia. La trama sigue a una mujer que atraviesa un proceso de duelo mientras lucha por curar su corazón roto. Al final, encuentra consuelo y sanación a través de su espiritualidad.

Cabe mencionar que la semana pasada Rosalía anunció a través de un live desde la Gran Via de Madrid, en España, la fecha del lanzamiento de “LUX”. Durante el evento se apagaron las luces de la zona para sumir a la ciudad en la oscuridad; para volver a iluminar el lugar con la revelación de la portada oficial.

Las ediciones en CD y vinilo de “LUX” incluirán tres temas exclusivos que invitan a los oyentes a disfrutar del álbum en su forma más envolvente.