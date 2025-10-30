Se presentó La Final de Nascar México 2025, “Puebla 110”

Staff/RG

Se presentó la final de NASCAR México Series que se correrá en el Autódromo Miguel E. Abed de Amozoc, Puebla, el próximo 9 de noviembre, en donde se conocerá al campeón de NASCAR México Series y de Challenge Series.

Humberto García, Director Operativo de NMS, inició manifestando el agradecimiento al Ayuntamiento de Puebla, encabezado por el Presidente Municipal Pepe Chedraui, por todo el apoyo para hacer posible esta competencia e invitó a ver un video de la ciudad de Puebla, una sede increíble que nos recibe con los brazos abiertos.

Habló también que habrá una serie de eventos previos de los cuales pueden enterarse a través de las redes sociales de NASCAR México y que los boletos tendrán un costo de 150 y 250 pesos los cuales pueden adquirirse a través de thtickets.mx.

Por el parte el Gerente del Miguel E. Abed, Alfredo Sánchez Navarro, dijo que todo está listo para recibir la gran final y que es importante que los aficionados utilicen el estacionamiento del autódromo, para evitar cualquier percance que se originan en otros que no son de las instalaciones, por un costo de 50 pesos.

Alex de Alba del AGA Racing Team, comentó que será una carrera que puede dar para todo: “Nosotros ponemos lo que está de nuestra parte, pero siempre estamos sujetos a cosas externas, de todas maneras el objetivo es quedarnos con el campeonato para el cual hemos trabajado a lo largo del año”.

“Cuando ingresé al Team GP me sentía tan seguro que le dije a Ramiro Fidalgo que el objetivo no solamente era ganar carreras, sino también pelear el campeonato y acá estamos, ahora ya nos queda menos pero lo más importante que es cruzar primero de los cuatro que peleamos por el título”, aclaró Max Gutiérrez.

Germán Quiroga de Car Motion, dijo que tiene una doble responsabilidad porque no solamente es el piloto del auto No. 69, sino que también es su propio ingeniero: “Hice lo más difícil que es llegar y ahora vamos con todo de óvalo poblano tengo buenos y malos recuerdos, uno que he ganado allí y el otro ver mi auto dando vueltas por el aire”.

“Es muy importante calificar en los primeros lugares porque rebasar en ese óvalo se vuelve muy complicado. Estoy muy confiado que puedo lograrlo pero no quiero adelantar nada hasta cruzar la meta, estoy acá gracias al trabajo de todo el equipo”, dijo Diego Ortíz de Mediatek.

La piloto poblana, “Majo” Rodríguez, correrá en la Challenge Series y manifestó que sigue cosechando experiencia en la categoría, aunque eso no le quita que el 9 de noviembre salga a hacer una buena carrera, porque estará frente a su público.