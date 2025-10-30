Raymix celebra 10 años de trayectoria musical con certificaciones históricas por “Oye mujer”

Staff/RG

A una década del lanzamiento que revolucionó la música latina, Raymix festeja 10 años de carrera artística con una entrega especial de reconocimientos y una activación con fanáticos, donde compartió la emoción de recibir certificaciones históricas por el éxito global de “Oye Mujer”.

El artista fue reconocido por AMPROFON y RIAA con múltiples certificaciones tanto en México como en Estados Unidos, reafirmando el impacto internacional de su propuesta de electrocumbia.

En México, Raymix recibió 2× Platino + Oro por el álbum ‘Oye Mujer’ y 2× Diamante + 2× Platino por el sencillo “Oye Mujer”. En Estados Unidos, el álbum fue reconocido con 8× Platino, mientras que el sencillo alcanzó la impresionante cifra de 5 x Diamantes + 3 Platino, consolidándose como uno de los temas más escuchados y premiados en la historia reciente de la música latina.

Antes de dedicarse por completo a la música, Raymix estudió ingeniería y realizó una estancia en la NASA, donde se inspiró para crear su sonido característico de electrocumbia, un género que él mismo popularizó y llevó a las listas internacionales.

A lo largo de su carrera, el artista ha acumulado más de 2 mil millones de escuchas en todas las plataformas, mientras que el video de “Oye Mujer” supera los 944 millones de visualizaciones en YouTube. Solo en Spotify, las seis versiones del tema suman más de 369 millones de streams.

Su repertorio incluye otros grandes éxitos como “Tú y Yo” junto a Paulina Rubio, “Dónde Estarás?” y “Primer Beso”. Además, su más reciente álbum ‘Raymixes’, un tributo a la cumbia, ya supera 5 millones de reproducciones en Spotify.

A lo largo de esta década, el creador de la electrocumbia ha colaborado con figuras internacionales como Paulina Rubio, Juanes, Chiquis Rivera, Aczino, Juan Magán, por mencionar algunos y ha sido reconocido por Billboard, iHeartRadio Music Awards y Premios LAMAS, entre otros.

Con estos logros, Raymix celebra 10 años de carrera llevando la electrocumbia a nuevas generaciones, demostrando que la innovación, el orgullo latino y la autenticidad pueden trascender fronteras y marcar historia.