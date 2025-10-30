Ariadna Ayala refuerza operativo de seguridad y servicios en El Panteón Municipal por Día de Muertos

Staff/RG
Con el objetivo de garantizar la seguridad, el orden y el bienestar de las familias atlixquenses durante las celebraciones del Día de Muertos, el Ayuntamiento de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, implementa un operativo especial de seguridad y servicios en el Panteón Municipal ante la alta afluencia de visitantes.
La edil instruyó a las áreas de Protección Civil y Seguridad Pública a coordinar esfuerzos con Imagen Urbana y SOAPAMA, con el fin de mantener en óptimas condiciones los accesos, la limpieza y el suministro de agua en el recinto, además de garantizar la tranquilidad de quienes acuden a rendir homenaje a sus seres queridos.
Como parte de estas acciones, el 2 de noviembre permanecerán cerradas las calles de la 17 a la 13 Sur, con el propósito de mantener libres los accesos principales y facilitar la movilidad peatonal y vehicular.
El Panteón Municipal abrirá sus puertas de 7:00 a 18:00 horas, permitiendo a las familias disfrutar de esta tradición en un ambiente seguro, ordenado y de respeto.
