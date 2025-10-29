Arranca Universiada BUAP 2025

Del 29 de octubre al 30 de noviembre en el Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento

Desde Puebla

Tras encabezar la ceremonia de apertura de la XXXIII Universiada BUAP 2025, que el inicio del proceso competitivo del CONDDE 2026 para conformar los selectivos de educación superior que participarán en la próxima justa nacional, la Rectora Lilia Cedillo Ramírez destacó la relevancia del deporte en la vida de las personas.

“Además de hacernos más fuertes físicamente, el deporte nos hace mejores personas porque aprendemos a respetar al contrincante, a jugar limpio, a valorar la salud y la vida; pero, sobre todo, nos hace empáticos con nuestros pares deportivos”, refirió la doctora Lilia Cedillo, quien estuvo acompañada de Jorge Avelino Solís, coordinador General de Participación y Desarrollo Estudiantil.

En la Arena BUAP, reconoció a los campeones de la edición 2024: primer lugar, Facultad de Administración; segundo lugar, Facultad de Cultura Física; y tercer lugar, Facultad de Ingeniería. En el nivel medio superior a las preparatorias 2 de Octubre de 1968, Alfonso Calderón Moreno y Benito Juárez García, en ese orden.

Tras desear a los atletas el mayor de los éxitos, el director de Deporte y Cultura Física, Miguel López Serrano, informó que en esta edición de la Universiada BUAP se integra la sede de Ciudad Universitaria 2.

“Desde el momento que representan a sus unidades académicas ya son ganadores. Estoy seguro que darán su mayor esfuerzo en un juego limpio, en el que prevalecerán la amistad y compañerismo, además de la convivencia con otras escuelas y facultades”, expresó.

En esta justa deportiva, a realizarse del 29 de octubre al 30 de noviembre en el Complejo Deportivo Universitario y de Alto Rendimiento, participarán 32 disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, beisbol, boxeo, esgrima, fútbol bardas, gimnasia aeróbica, handball, judo, karate, kick boxing, levantamiento de pesas, tenis, tiro con arco y voleibol de sala, entre otras.

La inauguración fue presidida por un desfile de las delegaciones de cada unidad académica. En el encendido del fuego simbólico participaron Mónica Caldelas y Emiliano Meza, medallistas de la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia Aeróbica Deportiva; así como Luna Montiel, Jatzidi Oliveros y Evelyn Sotarriba, medallistas de los FISU America Combat Sports, celebrados en Lima, Perú.

Además, Carlos Uriel García, bicampeón de boxeo en el Torneo Internacional Guerra en la Frontera 2025, en el juramento deportivo, y Jorge Rosas Díaz, entrenador de lucha universitaria, en el juramento de jueces.

Asimismo, se realizaron exhibiciones de gimnasia artística, free style, acrobacias en patinaje y se llevó a cabo un performance.