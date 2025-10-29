Simón Levy está sujeto a proceso de extradición desde Portugal, confirma Fiscalía de CDMX

EL UNIVERSAL

Luego de que confirmó que Simón Levy había sido detenido en Portugal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) indicó que esta tarde la Fiscalía General de la República (FGR) le notificó, que la Interpol le informó, que el exsubsecretario de Turismo está sujeto a medidas cautelares pues se le sigue un proceso de extradición.

Precisó que esta situación se suma a los procesos penales vigentes que enfrenta en México y a las órdenes de aprehensión ya emitidas en su contra.

“La Fiscalía General de la República (FGR) notificó a esta institución que, de acuerdo con información de la Oficina Central Nacional de Interpol México y su homóloga en Portugal, Simón “N” fue detenido el pasado martes 28 de octubre con fines de extradición.

Lee también: Metro concluye con saldo blanco operativo especial por celebración de San Judas Tadeo

“Asimismo, se informó que este miércoles 29 de octubre compareció ante la autoridad judicial competente, donde fue informado de sus derechos y optó por enfrentar el proceso formal de extradición, conforme a la legislación de ese país, sujeto a medidas cautelares de permanencia y control de identidad (Termo de Identidade e Residência), mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas”.

La FGJ-CDMX reiteró que Levy enfrenta dos procesos penales vigentes, derivados de su incumplimiento reiterado a audiencias judiciales.

En el primero se investigan delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por irregularidades en la construcción de un inmueble.

La autoridad judicial emitió una orden de aprehensión tras dos inasistencias del imputado a las audiencias de agosto de 2022 y agosto de 2025, quedando sin efecto el amparo previamente otorgado.

En el segundo proceso, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, se libró otra orden de aprehensión luego de que no asistiera a cinco audiencias entre diciembre de 2021 y octubre de 2022.

Derivado de estas órdenes de aprehensión, la Fiscalía CDMX solicitó la activación de alertas migratorias y cooperación internacional, lo que llevó a la emisión de una Ficha Roja por parte de Interpol, con el objetivo de garantizar la localización y conducción del imputado ante las autoridades mexicanas.

La Fiscalía CDMX reitera que continuará las gestiones necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales y garantizar tanto la conducción del imputado ante la justicia mexicana, como el derecho de las víctimas a acceder a la verdad y a la reparación del daño.