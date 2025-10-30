Presenta SSC resultados positivos ante la implementación de estrategias de seguridad

Staff/RG

Los operativos implementados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana han permitido reducir la incidencia delictiva en la capital poblana: Félix Pallares

Por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum se prioriza la seguridad de transportistas y automovilistas que circulan por la autopista México-Veracruz: Isidro Revilla Castañeda

El Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, reafirma su compromiso con el orden, la paz y la protección de la población mediante la implementación de estrategias integrales que fortalecen la prevención del delito y la coordinación con los distintos niveles de gobierno.

A través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se continúan realizando acciones que reflejan resultados positivos en materia de protección, vigilancia y respuesta inmediata ante emergencias.

En este sentido, el coronel Félix Pallares Miranda, informo que, durante el periodo del 21 al 27 de octubre del presente año, la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), tuvo 4 mil 260 auxilios atendidos, siendo 606 atenciones al día, teniendo un tiempo de respuesta, aproximado de 6:25 minutos. Asimismo, se realizaron 122 descargas de la aplicación “Seguridad Inmediata” para dispositivos móviles.

De igual forma, dijo que se han implementado ocho operativos Centinela en 64 puntos de inspección, donde 194 vehículos, entre motocicletas y automóviles fueron inspeccionados, dando como resultado 177 unidades con estatus irregular, fueron enviadas al depósito vehicular, se efectuaron 19 infracciones.

Asimismo, expuso el desarrollo de 60 operativos Transporte Seguro, que se realizaron en paraderos y unidades del transporte público, bajo una estrategia conjunta entre Estado y Municipio, donde mil 357 personas se inspeccionaron, en 379 unidades, de más de 100 rutas del servicio público.

También, en este mismo periodo, dio a conocer que se llevaron a cabo siete operativos Angelópolis, donde nueve personas, ocho originarias de Colombia y una más de Honduras, fueron rescatadas. Además, se consultaron 22 personas, se inspeccionaron 21 vehículos, cuatro motocicletas fueron enviadas al depósito vehicular, y se realizaron 43 infracciones por diversos delitos.

Por otra parte, un operativo de Giros Negros, fue implementado el pasado 25 de octubre, donde se inspeccionaron nueve establecimientos, de los cuales, tres fueron clausurados por diversas irregularidades y dos negocios fueron exhortados a cumplir con las normativas necesarias para operar.

Informó que se llevaron a cabo dos operativos Protección Radar, durante los días 24 y 25 de octubre, en los que fueron intervenidos 135 negocios y se realizó la entrega de 18 lonas informativas, así como 18 descargas de la aplicación para dispositivos móviles, Seguridad Inmediata.

Derivado de estrategias, encaminadas a combatir diversos hechos con apariencia de delito, se aseguraron más de 11 kilógramos con posibles sustancias ilícitas, destacando la labor de la Unidad Canina, cuatro armas de fuego, cuatro cargadores y 29 cartuchos útiles, 55 vehículos fueron identificados, de los cuales 19 fueron recuperados y 10 involucrados en diversas conductas delictivas. Además, se reportó la detención de 97 personas, 29 fueron presentadas ante el Juzgado Cívico, dos al Ministerio Público para adolescentes, uno al Ministerio Público Federal y 65 más, ante el Ministerio Público por delitos como homicidio, robo a comercio, robo a transeúnte, robo de vehículo, entre otros.

Cabe resaltar que, dos personas fueron detenidas por su presunta participación en el delito de homicidio, en la colonia Las Cuartillas, una más fue puesta a disposición por el delito de robo a escuela, en la colonia San Alfonso y otro probable responsable fue asegurado por su presunta participación en el delito de robo a negocio, en calles de la colonia Centro.

En acciones efectuadas por la Dirección General de Prevención Social del Delito y Atención a Víctimas, a través del área del Búsqueda de Personas, fueron localizados, un hombre menor de edad, cinco hombres adolescentes y cuatro hombres adultos.

Finalmente, en acciones implementadas por Protección Civil, se dieron 136 apoyos pre hospitalarios (en atropellamientos, caídos, enfermedades, etc.), se atendieron 20 incendios, entre casas, comercios y vehículos; y hubo seis rescates en impacto vehicular, barrancas e inundaciones, además de 11 atenciones especiales a consecuencia de las lluvias, árboles, ramas, cables, así como postes caídos.

Por su parte Isidro Revilla Castañeda, comandante del Mando Especial Cero Robos en la Autopista México-Veracruz, informó que la prioridad de la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, es dar seguridad a las y los operadores de transporte de carga y conductores que circulan en esta importante vía en el país.

Afirmó que en tan solo tres meses han sido detenidas 23 personas en flagrancia por el intento de la comisión, se han frustrado 41 robos y se realizó la recuperación de 94 tractocamiones, 78 semirremolques, nueve camiones unitarios, 13 camionetas, 23 automóviles, dos motos, así como el retiro de circulación de armas de diferente tipo.