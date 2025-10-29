BUAP abre concurso para vacantes no académicas

María Huerta
La BUAP publicó convocatoria de plazas vacantes de tipo no académico, en la modalidad de contratación por tiempo determinado por un año a partir del primero de diciembre de 2025.
El registro de los interesados será hasta el 31 de octubre y la evaluación psicométrica el 5 y 6 de noviembre.
El 10 de noviembre se dará a conocer el listado de aspirantes que de acuerdo con la primera etapa de evaluación psicométrica, cubren el perfil para continuar con la segunda etapa de examinación de conocimientos.
Mientras, el 11 y 12 de noviembre será la evaluación de conocimientos; y el 18 del mismo mes los resultados provisionales.
Finalmente, el 25 de noviembre la Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) dará resultados definitivos.
