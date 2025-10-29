¿Quién transmitirá a la Selección Mexicana en el Mundial Sub 17 varonil? Fechas, horarios y canales

MEDIO TIEMPO

La Selección Mexicana ha tenido un otoño lleno de actividad en sus representativos juveniles y en noviembre llega el turno para el Tri Sub 17 en su rama varonil, pues competirá en el Mundial de la categoría que se llevará a cabo en Qatar.

El conjunto dirigido por Carlos Cariño parte como siempre como uno de los equipos favoritos en el certamen debido al dominio histórico que ha tenido en esta competencia, donde ha sido 2 veces campeón mundial en las ediciones de 2005 y 2011, por lo que el objetivo para los juveniles aztecas será repetir estas hazañas.

¿Cuándo se jugará el Mundial Sub 17 2025?

En el aniversario 40 del torneo, la FIFA decidió aumentar el número de selecciones nacionales participantes a 48, tal como será en el Mundial 2026, por lo que esto obligó a que el formato también se modificará respecto a lo que venía sucediendo en ediciones anteriores.

El Mundial Sub 17 se jugará del 3 al 27 de noviembre en el país del Medio Oriente y contará con 12 grupos de 4 equipos cada uno. Después de la Fase de Grupos clasificarán a Dieciseisavos de Final los 2 mejores lugares y los 8 mejores terceros de cada sector.

¿Quiénes serán los rivales de México en el Mundial Sub 17?

México ya tiene definido su panorama en el Mundial Sub 17 luego de que tras su sorteo la FIFA lo ubicó en el Grupo F, donde tendrá duros rivales de diversas confederaciones en Corea del Sur, Costa de Marfil y Suiza. A continuación te presentamos las fechas, canales de transmisión y horarios (en el horario del centro de México) de cada uno de estos partidos.

México vs. Corea del Sur. Martes 4 de noviembre (7:00 horas)

México vs. Costa de Marfil. Viernes 7 de noviembre (8:45 horas)

México vs. Suiza. Lunes 10 de noviembre (6:30 horas)

¿Dónde ver los juegos de México en el Mundial Sub 17?