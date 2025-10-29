Agricultores llegan a acuerdo sobre precio de maíz; retirarán paulatinamente bloqueos

UNOTV.COM

Agricultores llegaron a un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) en el precio de la tonelada de maíz, por ello, los bloqueos de las carreteras se retirarán paulatinamente, así lo confirmó Julio Berdegué, titular de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) durante la mañanera del pueblo de este miércoles.

“Entre los gobiernos de los estados y la federación sumaremos recursos para dar un apoyo de 950 pesos por tonelada de maíz”, declaró Julio Berdegué, titular de SADER.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó en entrevista radiofónica con Grupo Fórmula que se llegó a un acuerdo y que el precio de la tonelada de maíz se pagaría en 6 mil 150 pesos, eso incluye los 950 pesos que aportará la federación y los estados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

“Quiero hacer una aclaración, lo que se ofreció y es un acuerdo es un (precio de) 6 mil 150 pesos en total, eso ya incluye los 950 pesos que estamos ofreciendo entre el Gobierno de México y los estados Guanajuato, Jalisco y Michoacán. Entonces, ya es un acuerdo que se trabajó en la madrugada y esperemos que esta mañana se estén levantando los productores. Es un buen precio, es digno, porque a nivel internacional el precio es de 3 mil 200 pesos”, dijo Ramírez Bedolla.

Además, señaló que “la industria mexicana, porque hay que decirlo, dicen, en lugar de pagar el flete (de Estados Unidos a México) mejor se los doy a los productores del centro del país”.

Durante la entrevista, el gobernador del Michoacán precisó que producir una tonelada de maíz en México cuesta unos 5 mil 200 pesos y con el acuerdo, se tiene una ganancia mejor.