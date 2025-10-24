Advierte SSP sobre suplantación de identidad de la tienda en línea “TEMU”

Staff/RG

La Policía Estatal Cibernética exhorta a la ciudadanía a descargar aplicaciones desde Google Play Store y App Store, así como a verificar que la página web cuente con URL legítima https://.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hace un llamado a la población para redoblar medidas de autocuidado digital, debido a la suplantación de identidad de la plataforma de compras “TEMU”.

Para captar víctimas, los ciberdelincuentes crean sitios web o aplicaciones que imitan la imagen oficial de la tienda mencionada. Además, difunden enlaces mediante redes sociales, mensajes en Whatsapp, correos electrónicos o anuncios promocionales.

A fin de evitar robo de información, robo de identidades, fraudes o toma control de cuentas personales, la Policía Estatal Cibernética recomienda:

– Descargar aplicaciones desde Google Play Store y App Store.

– Verificar que la página web cuente con URL legítima: https://.

– Evitar ingresar información personal, financiera o contraseñas.

– Desconfiar de promociones atractivas o regalos inesperados.

– Activar la verificación de las cuentas y mantener actualizado el sistema operativo.

Para recibir atención, orientación o reportar páginas sospechosas, la ciudadanía puede comunicarse con la Policía Cibernética al 22-22-13-81-11.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, impulsa acciones de prevención de ciberdelitos, con el objetivo de garantizar un entorno digital más seguro para todas y todos.