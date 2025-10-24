Va “Cejitas” Valladares por cetro minimosca contra “Profeta” Caro

Staff/RG

Compartirá cartelera con “Chihuas” Rodríguez en “Los campeones están en casa”

El pugilista regiomontano, Daniel “Cejitas” Valladares, buscará, el próximo sábado, el título latino minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuando se mida ante el bajacaliforniano Moisés “Profeta” Caro, en el Jardín Cerveza de la Expo Guadalupe, Nuevo León.

Valladares Pérez (31-4-1) intentará hacerse nuevamente de un cetro importante ante Caro Gutiérrez (11-3-4), en el marco de la función denominada “Los campeones están en casa” presentada por TV Azteca.

“Será una pelea bien difícil para los dos, bien cerrada, el que gane se encamina en búsqueda de un título mundial, es de pronóstico reservado donde la gente va a salir muy contenta”, reveló José Antonio “Charro” Hernández, promotor de la velada.

En tanto, en el pleito estelar, el también oriundo de Monterrey, Nuevo León, Francisco “Chihuas” Rodríguez (40-6-1) hará frente al sinaloense Raúl “Tocherito” Rubio (19-4-1).

“Es un combate también competitivo, dónde “Chihuas” tiene que imponer su calidad y levantar la mano para decir que ya también está listo para otras cosas”, apuntó Hernández Díaz Torre.

La función, que iniciará en punto de las 16:00 horas y es montada por Round Zero Upper Fight, se complementará con 11 peleas más.

“También va a estar por ahí nuestro talento local, Ángel “Mantequilla” Nápoles, quien regresa a pelear a Monterrey después de un rato” adelantó el también manager de boxeo.

“El próximo sábado estaremos de manteles largos porque se dio la fortuna de que dos ex monarcas mundiales estuvieran compartiendo cartelera: Francisco “Chihuas” Rodríguez y Daniel “Cejitas” Valladares, los dos únicos campeones del orbe de Nuevo León”, subrayó José Antonio.

Indicó que todo esto fue posible por la alianza que hizo con Reynoso Classic Talent No Boxing No Life y por los patrocinadores como Tv Azteca que siempre lo han apoyado y siempre han creído en el proyecto del boxeo.

La función será transmitida en vivo por Azteca América para Estados Unidos y AyM Sports para México y Latinoamérica en punto de las 16:00 horas del próximo sábado.