Medio Ambiente federal otorgó permiso para construir el Ecoparque La Malinche: Armenta

Erika Méndez

La secretaría de Medio Ambiente federal otorgó el permiso, para construir el Ecoparque La Malinche, informó el gobernador Alejandro Armenta Mier.

En conferencia de prensa, explicó que la administración estatal cumplió con las observaciones e hizo cambios en el proyecto ejecutivo, para que la obra cubriera los requerimientos legales pertinentes.

La inversión de esta obra será de mil 900 millones de pesos; sin embargo, no hay fecha exacta para arrancarla.

“Ya nos dieron la autorización de Medio Ambiente federal, es todo un proceso, se cumplió con los requisitos, se hicieron todos los ajustes y se va a cumplir con toda la normatividad, porque nosotros queremos rescatar el bosque”, dejó Armenta Mier.