José Chedraui recibió 500 mil pesos en los primeros meses de gobierno por salario y aguinaldo: Rivera Aranda

María Tenahua

El alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, en los tres primeros meses de su gobierno, recibió 500 mil pesos entre salario y aguinaldo, informó la contralora municipal, Dulce Lilia Rivera Aranda.

Al comparecer ante los regidores de la Comisión de Patrimonio y Hacienda, señaló que el salario del edil es de alrededor de 100 mil pesos al mes.

Durante este informe, también indicó que se sancionó a seis burócratas de la anterior administración por diferentes anomalías, pertenecían al DIF municipal, Industria de Abasto y Contraloría.