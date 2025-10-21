Cuelgan en Tehuacán dos narcomantas amenazantes contra periodistas y presuntos delincuentes 

Sadit González
Dos narcomantas conmensajes amenazantes contra periodistas y presuntos delincuentes fueron colgadas en puentes peatonales de Tehuacán.
La primera fue hallada en José Gasci-Crespo esquina con La Palmas, colonia San Nicolás Tetitzintla.
En ella se puede leer:
YA ESTAMOS AQUÍ MALDITOS PERROS SE LOS A CARGAR LA VERGA, GASEROS, EXTORSIONADORES, SECUENTRADORES, TIRADORES, Y TODOS LOS PERROS DE LA PRENSA Q ESCONDEN LA VERDAD PEPE BRAVO, LORSA, ENRIQUE A, PACO U, ELOISA, PELON, LOS BRISEÑOS, KARO FDZ, LA BOMBON R, NATA S, LIC WILLY, NOTARIOS VENDIDOS Y CORRUPTOS, A OSORIO, ERNESTO PALACIOS SIGUE ROBANDO LA CUOTAS. ATT OPERATIVO F.M
En tanto, la segunda fue colocada sobre calle 3 Poniente entre las calles Arenas y San Sebastián, colonia Arcadia
Se aprecia lo siguiente:
ESTA PLAZA YA TIENE DUEÑO PINCHES MUGROSOS VENIMOS POR USTEDES PUTOS CHAPULINES RATEROS SIGUEN USTEDES “GATO GORDO” XOCHITL, TUMCIA D’LA PURI, PELON D’ SAN LORENZO EL CLAVO, EL MOTA SN RAFA, POLLO SAN DIEGO, CHARLY VICENTE FERRE EL NORO, EL TANQUE, LOS DEL CALI, LOS GLOBEROS LOS PATAS “3 D’ MAYO, LOS RULOS D’ LA 16, EL CHEKO D’ LA VIVEROS, LA WUERA OSORIO, CHIMEYO DEL POBLADO, VAMOS POR TI “LIMON” Y TODOS LOS QUE NOC ALINEEN ATT G OPERATIVO DEMONIO F. M. PUTOS!!
En ambos casos llegaron elementos de la policía municipal para tomar conocimiento y bajar las mantas.
