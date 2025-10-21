Inicia el combate contra actividades ilícitas en la 46 Poniente: SSP

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla inició el combate a las actividades ilícitas en la 46 Poniente y la recuperación de espacios de los que se apropiaron diversas organizaciones.

El titular de la dependencia, Francisco Sáchez González, dijo que el despliegue del pasado viernes fue el primero de muchos planeados tras las denuncias ciudadanas.

Indicó que grupos como la 43 de Octubre, Antorcha Olímpica, La Triple S y Doroteo Juárez han tomado distintos lugares de manera ilegal y es necesario su retiro inmediato.