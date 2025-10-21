BUAP realizará la ‘Radiografía de la Economía Poblana” el 29 de este mes

María Huerta
El próximo 29 de octubre, la BUAP. Con su facultad de Economía invitó al evento “Radiografía de la Economía Poblana. Retos y perspectivas para el desarrollo regional”, a las 8:00 horas en el auditorio de dicha unidad académica, en Ciudad Universitaria.
Este evento contará con la participación de las universidades de Anahúac Puebla y el Tecnológico de Monterrey.
Los interesados en participar, pueden acudir a CU BUAP, y adquirir su ingreso o tener mayores detalles en la convocatoria por redes sociales.
You may also like
-
¡Acude al desfile de catrinas en Atlixco este domingo 2 de noviembre!
-
Choque entre unidades del transporte público deja nueve heridos en Puebla capital
-
Anuncian convocatoria para el “Premio Carmen Serdán”
-
En dos semanas, llegaron al Festival Catrina 55 mil visitantes
-
“La memoria azul de Puebla”, una mirada al crecimiento urbano de Puebla