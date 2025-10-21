¡Acude al desfile de catrinas en Atlixco este domingo 2 de noviembre!

Desde Puebla
El ayuntamiento de Atlixco, encabezado por la presidenta Ariadna Ayala, convoca a escuelas, empresas, instituciones civiles y bandas de música del municipio y la región a participar en el tradicional “Desfile de Calaveras 2025”, que se llevará a cabo el domingo 2 de noviembre a las 18:30 horas.
El registro estará abierto hasta el 27 de octubre de 2025, en el correo turismo@atlixco.gob.mx o directamente en las oficinas de Turismo Municipal.
Con el Desfile de Calaveras 2025, el Ayuntamiento de Atlixco —bajo el liderazgo de Ariadna Ayala— invita a toda la comunidad a celebrar la vida y la memoria desde el corazón de la Capital del Día de Muertos.
Consulta la convocatoria en el enlace: https://drive.google.com/file/d/1knl3sArlQNLaUgrlYOBW5te751EBFzpF/view?fbclid=IwY2xjawNkfh9leHRuA2FlbQIxMABicmlkETFXVXdBNE1HZEFJTTd2NnFOAR6WQaDL3FBipdaaPNqqQ1UwXc5lkh6aDjbodarbjOZjXT7LLua5Yz2yap7aIw_aem_PuY3M8Sxulz87OhRyaWLlA
You may also like
-
Choque entre unidades del transporte público deja nueve heridos en Puebla capital
-
Anuncian convocatoria para el “Premio Carmen Serdán”
-
En dos semanas, llegaron al Festival Catrina 55 mil visitantes
-
“La memoria azul de Puebla”, una mirada al crecimiento urbano de Puebla
-
Con el respaldo de miles de cholultecas, rinde Tonantzin Fernández su primer Informe de Gobierno de compromisos cumplidos